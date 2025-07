Domenica a Tavullia il gran finale del Castello Magico con il San Costanzo Show

TAVULLIA – La magia ha già conquistato Tavullia con il Castello Magico 2025: domani, domenica 27 luglio, il borgo tornerà ad accendersi per il gran finale, con un programma altrettanto ricco e coinvolgente.

La giornata di domenica inizierà alle 18:00 in Piazza Leonardo Da Vinci con la Scuola di Magia condotta da Harry Potter e Hermione, che accompagneranno i bambini in un percorso di giochi, incantesimi e prove magiche pensate su misura per loro. Ogni partecipante riceverà il diploma da apprendista mago, ricordo prezioso di un’esperienza unica.

Alle 19:00 si ripeteranno le performance itineranti con Alpha Magician, momenti di street magic e i sorrisi colorati di Serena la truccabimbi, pronta a dare un volto nuovo a ogni bambino.

Alle 19:30 in Piazza Gnassi, entrerà in scena il simpaticissimo Mago Sughero, che porterà il suo stile ironico e stralunato in uno spettacolo divertente e sorprendente.

Alle 20:00, lo sguardo si alzerà verso il cielo con lo show di acrobatica aerea e tessuti sospesi a cura di Fenix Art Home Gym, guidata da Emanuela Penserini. Evoluzioni spettacolari, forza ed eleganza si fonderanno in un’esibizione che lascerà tutti a bocca aperta.

Alle 21:00, spazio nuovamente alla magia con il ritorno sul palco del Mago Camillo, che coinvolgerà il pubblico in un nuovo spettacolo pieno di ritmo e stupore.

Alle 21:30, in Piazza Leonardo Da Vinci, riflettori puntati sul palco per lo spettacolo più atteso della serata: il San Costanzo Show. Il gruppo comico più amato delle Marche porterà in scena il suo inconfondibile mix di parodie, dialetto, sketch musicali e improvvisazione teatrale. Una performance scatenata, capace di far ridere ogni generazione, che segnerà il culmine di questa seconda giornata.

Ma non è ancora finita: alle 22:00 in Piazza Gnassi, le fiamme tornano protagoniste con Lucy Yo e la sua Ballata del Fuoco, uno show di forte impatto emotivo tra danza, ritmo tribale e giocoleria infuocata.

A chiudere l’edizione 2025, alle 23:00, lo spettacolo di fuochi d’artificio, che illuminerà il cielo sopra Tavullia in un’esplosione di colori e magia.

Come sempre, durante tutta la giornata, il Giro del Castello accompagnerà i più piccoli alla scoperta di personaggi incantati, mentre le bancarelle magiche, le letture animate e l’Aperiflower della Pro Loco Fogliense contribuiranno a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

Il Castello Magico chiude in bellezza: vi aspettiamo domani per un finale da favola. L’ingresso è libero, la magia è per tutti.

