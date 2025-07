Elena Pasquini ha presentato ad Ancona il suo libro “La meccanica della pace”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – All’interno della Mole Vanvitelliana, precisamente presso il Lazzabaretto, è stato presentato il libro “La meccanica della pace”. L’incontro, organizzato dalla Libreria Fogola di Ancona, è stato introdotto da una collaboratrice del Lazzabaretto. Era presente l’autrice, la giornalista Elena Pasquini, che ha risposto alle domande del collega Rai Alessandro Trevisani.

Nell’attuale momento storico, caratterizzato dal ritorno alla grande della parola guerra, che – pur non essendo mai scomparsa del tutto dalla faccia della Terra – per noi italiani era diventata un termine anacronistico, parlare di pace è decisamente fuori moda. Eppure, Elena Pasquini, giornalista in giro per il mondo a raccontare questo o quel conflitto talvolta dimenticato, e quindi una persona che di guerre se ne intende, ha raccontato con coraggio e semplicità ‘la meccanica’ della pace, vale a dire la costruzione di processi finalizzati a risolvere le incompatibilità fra uomini in lotta da secoli.

Cercherò allora di riportare in estrema sintesi le osservazioni di Pasquini.

Sarà difficile ammetterlo, ma la narrazione dei conflitti è decisamente guerrafondaia in quanto enfatizza la violenza, l’eroismo dei combattenti e la necessità di vincere a tutti i costi, spesso ignorando le conseguenze umanitarie. Questo tipo di narrazione giustifica l’uso della forza, anche quando non è l’unica soluzione possibile. Le guerre hanno un costo altissimo, spesso insostenibile, ma anche la pace, per realizzarsi, ha bisogno di tempo, soldi e volontà. All’Università di Uppsala, in Svezia, si effettuano studi su come intavolare i negoziati per arrivare ad ottenere la pace, unico antidoto alle guerre. Mettere sullo stesso tavolo persone che si sono scannate fino al giorno prima, non è cosa facile, ma è anche l’unica soluzione per uscire da conflitti devastanti.

Qui in Italia, negli oltre ottanta anni di pace che ci separano dalla Seconda Guerra Mondiale, la nostra memoria delle sofferenze provocate dalla guerra si è affievolita. Con l’amnistia dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti si è cercato di chiudere con il passato.

Nel libro vengono raccontate tante storie di persone, soprattutto donne, che hanno creduto nella pace. Sono le storie di chi ha deciso di sporcarsi le mani cercando un terreno comune per risolvere le incompatibilità.

Pasquini ha citato il caso di Nelson Mandela, l’uomo che ha portato la pace in Sudafrica, nonostante tutto facesse presagire una carneficina, tipica conseguenza della fine della guerra. Mandela è sicuramente stato un uomo politico lungimirante, un leader visionario e un simbolo di speranza. Non sono molti coloro che, come lui, hanno sognato e lottato per un mondo più giusto e pacifico.

L’incontro si è concluso con la citazione di un pensiero di Marthin Luther King: “La vera pace è figlia della giustizia”. Questa espressione sottolinea che la pace duratura non può essere ottenuta semplicemente attraverso l’assenza di conflitto, ma richiede la presenza di un sistema giusto che garantisca i diritti di tutti. In altre parole, la costruzione di una società giusta è il prerequisito per una pace duratura.

