Tenta il furto al Tigotà di Falconara con la borsa schermata e reagisce al controllo dei Carabinieri: arrestato l’autore con la refurtiva “nel sacco”

E’ il risultato di un’operazione di servizio messa a segno dai Carabinieri della locale Tenenza a seguito di alcune segnalazioni di furti ai danni di esercizi commerciali

FALCONARA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato, nella flagranza di furto con destrezza, un trentaseienne di origini georgiane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per illeciti della stessa natura.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante un servizio predisposto appositamente per contrastare i reati predatori in danno di esercizi commerciali, i militari hanno fermato l’uomo all’uscita del punto vendita Tigotà di via Marconi.

Il georgiano, alla vista dei Carabinieri, ha lanciato in una siepe lo zaino che aveva in spalla, per disfarsene. Ha quindi tentato di ostacolare il controllo, minacciando i militari e opponendosi alla richiesta di un documento di identificazione, ma è stato tranquillizzato e quindi condotto in caserma.

All’interno dello zaino, che era stato opportunamente schermato con carte stagnola e nastro adesivo per eludere i sistemi antitaccheggio del negozio, sono stati rinvenuti prodotti di bellezza per un importo pari a 300 euro, che si è accertato provenire proprio dal negozio “visitato” poco prima dall’uomo.

La merce trafugata è stata quindi recuperata e restituita alla responsabile del punto vendita. L’autore del furto è stato ristretto in cella di sicurezza e presentato stamane dinanzi al Tribunale di Ancona, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nella provincia di Ancona.

Si precisa che l’ arrestato è da intendersi come persona sottoposta ad indagini preliminari e pertanto presunto innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it