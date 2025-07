A Fabriano nuovi interventi per il decoro urbano

Comune e AnconAmbiente in sinergia per un’estate pulita, sicura e sostenibile

FABRIANO – Con l’arrivo dell’estate, la città si è aperta accogliendo turisti e offrendo nuovi spazi di socialità ai residenti. In questa fase, il Comune di Fabriano e AnconAmbiente S.p.A. hanno avviato un intenso piano operativo per garantire il decoro e la salubrità degli spazi pubblici anche a luglio dopo un giugno che ha visto collaborare Comune e Azienda con risultati più che soddisfacenti.

Nel corso del mese di luglio sono partiti interventi di lavaggio e sanificazione dei contenitori per i rifiuti, in particolare quelli da 120 e 240 litri destinati all’organico, oltre ai contenitori dell’indifferenziato presenti nelle isole Ecofil. Le attività si stanno svolgendo a seguito dello svuotamento programmato nelle frazioni del territorio e nelle postazioni Ecofil, nelle settimane dal 7 al 12 luglio e dal 21 al 26 luglio.

Per garantire la massima efficacia, vengono impiegati mezzi ad alta tecnologia per il lavaggio meccanico e operatori dotati di prodotti sanificanti certificati, capaci di contenere l’impatto odorigeno e migliorare l’igiene delle postazioni, particolarmente stressate dal grande caldo di queste settimane.

Parallelamente, è stato rafforzato il servizio di pulizia urbana. Ogni venerdì mattina vengono sanificati i vialetti del Parco Comunale Regina Margherita, mentre tutte le domeniche due squadre di operatori sono operative nel centro storico per garantire ordine e decoro. È inoltre in corso un’attività straordinaria di diserbo meccanico e pulizia nelle frazioni di Campodonico, Cancelli e Collamato, in un’ottica di valorizzazione diffusa del territorio.

Questo piano condiviso risponde a una chiara esigenza ambientale e civile: assicurare alla città un habitat urbano più pulito, sicuro e accogliente, proprio nei mesi in cui la pressione antropica cresce e ogni dettaglio fa la differenza.

A rafforzare il messaggio di attenzione e sensibilizzazione verso il decoro urbano, AnconAmbiente ha avviato dallo scorso 21 giugno, giorno simbolico del solstizio d’estate, anche sul territorio di Fabriano una nuova campagna di comunicazione diffusa dal titolo provocatorio ed evocativo: “E se lo abbandonassero a casa tua?”. L’obiettivo è semplice e potente: cambiare prospettiva. La città è casa nostra, e come tale va rispettata. Attraverso immagini d’impatto, spot, affissioni e messaggi trasmessi in TV, al cinema e sui giornali, la campagna punta a stimolare una coscienza collettiva e una nuova cultura urbana. Il messaggio è chiaro: il decoro non è un’opzione estetica, è una responsabilità condivisa.

“Nel periodo estivo Fabriano accoglie molti visitatori e i nostri spazi pubblici diventano luoghi vissuti e centrali per la vita sociale della comunità. Per questo abbiamo voluto rafforzare la collaborazione con AnconAmbiente per garantire una città pulita, curata e decorosa,” ha dichiarato il Sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta, che coniughi efficienza operativa e senso civico.

“L’intensificazione dei servizi nel mese di luglio risponde a precise esigenze ambientali e operative. Interveniamo con mezzi e tecnologie in grado di ridurre l’impatto odorigeno e migliorare l’igiene dei contenitori in un periodo particolarmente sensibile. È un esempio concreto di sostenibilità applicata alla gestione urbana,” ha commentato il Presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto, evidenziando come il valore tecnico si traduca in benessere collettivo.

Una Fabriano più pulita e attenta non è solo una città più vivibile, ma anche più attrattiva. Perché il decoro urbano è, prima di tutto, una forma di rispetto. Per chi ci abita, per chi ci lavora e per chi la visita.

