Vanno a cena in piadineria nonostante il foglio di via obbligatorio, denunciati a Loreto

LORETO – I Carabinieri del Norm della Compagnia di Osimo hanno denunciato, per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal comune di Loreto, due 40enni residenti nel fermano, già noti alle forze dell’ordine per rati contro la persona e il patrimonio.

I militari sono intervenuti nella tarda serata di domenica presso una piadineria nel centro di Loreto, dove i due individui si stavano intrattenendo ai tavoli dopo aver avuto una discussione verbale con il titolare dell’esercizio, poiché pretendevano di pagare il conto solo dopo aver consumato, contrariamente alle regole del locale.

I due che – tra le altre – annoverano a carico numerose denunce per insolvenza fraudolenta proprio per non aver pagato il conto in numerosi ristoranti presso i cui si sono intrattenuti in passato, sono quindi risultati entrambi colpiti da fogli di via obbligatorio dal comune di Loreto, emessi dal Questore di Ancona e scadenti rispettivamente nel 2027 e 2028. Denunciati in stato di libertà, dovranno rispondere dinanzi all’A.G. dell’inosservanza della misura.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi sottoposte ad indagini preliminari e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

