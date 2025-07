Arte & Artigianato: a San Lorenzo in Campo gran finale di un viaggio vincente tra danza e manifattura d’autore

SAN LORENZO IN CAMPO – Immagini evocative, passi che incantano e s’intrecciano con gli oggetti di scena realizzati dalle sapienti mani degli artigiani, ma anche numeri che raccontano una storia di successo.

Mercoledì 23 luglio, alle 18.00, il Teatro Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo accenderà i riflettori sui risultati di «Arte & Artigianato – Espressioni di un territorio», progetto promosso dai GAL marchigiani, con il GAL Flaminia Cesano capofila, nell’ambito del PSR Marche 2014-2022. Obiettivo: valorizzare il patrimonio culturale delle Marche, in particolare i suoi meravigliosi teatri storici.

Dopo un lungo viaggio che, tappa dopo tappa, ha attraversato la regione portando in scena un inedito dialogo tra danza contemporanea e arte artigiana, la serata proporrà un racconto in tre atti: un filmato carico di pathos farà riemergere i momenti più intensi; uno spettacolo sintetizzerà le coreografie più emblematiche dell’intero percorso; un dossier finale ne certificherà la portata con dati di grande rilevanza.

L’anima del progetto è stata la sessione «Danza & Artigianato – Incontri di talento»: da dicembre a fine maggio sedici palcoscenici si sono trasformati in officine creative dove quattordici danzatori marchigiani – selezionati tra oltre trenta attraverso tre audizioni – hanno lavorato per duecentoquaranta ore fianco a fianco con oltre venti artigiani, sotto la guida dei coreografi di fama internazionale Milena Zullo, Daniela Maccari, Ilenja Rossi, Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati. Legni, tessuti, metalli e carte pregiate sono così diventati estensioni poetiche del corpo, confluite in sei spettacoli conclusivi capaci di entusiasmare un pubblico sempre più numeroso.

«Quando creatività e tradizione si contaminano – ricorda Rodolfo Romagnoli, presidente del GAL Flaminia Cesano – la cultura si trasforma in una potente leva di sviluppo e coesione: i nostri teatri non sono stati semplici palcoscenici, ma motori di un racconto collettivo destinato a produrre ricadute durature. E sarà proprio l’energia di questa esperienza, oltre ai numeri, a risuonare nel corso di una serata capace di unire arti, persone e luoghi, proiettando il patrimonio culturale marchigiano verso nuovi, luminosi orizzonti».

L’organizzazione è stata affidata a Piceni Art For Job, che si è avvalsa anche della professionalità del Gruppo Danza Oggi, riconosciuto dal MIC e diretto da Patrizia Salvatori, autrice di concept e regia per la parte coreografica, e di CNA Marche per il coordinamento degli artigiani.

