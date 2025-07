Miss Grand International Italy torna ad illuminare le passerelle della regione / FOTO

PESARO – A brillare di Bellezza e colori con le Miss in concorso la location di Donn’amalia ristorante a Pesaro, chef Massimiliano Ercole.

Le ragazze Marchigiane che hanno partecipato avevano un’età compresa tra 13/17 anni cat. Mascotte e 18/35 anni Miss Grand provenienti da tutto il territorio Regionale.

Vince la prima selezione nella categoria Miss Mascotte Marche la bellezza acqua e sapone di Rebecca Berino studentessa 16 anni di Pesaro, nella categoria Miss Grand Marche terza classificata Federica Argentati 28 anni di Senigallia, seconda classificata la Pesarese Aurora Sabatini quasi diciottenne e ad aggiudicarsi la corona la bellezza mediterranea di Asia Langella 19 anni di Pesaro.

Il suggestivo pomeriggio tra moda eleganza e fascino si è aperto con una bellissima sorpresa , l’arrivo in location per le ragazze con la limousine messa a disposizione per l’occasione da Crisci Group Pesaro per celebrare la bellezza , valorizzando il territorio con uno Shooting fotografico davanti all’emblema artistico culturale di Pesaro la Palla di Pomodoro.

La figlia d’arte Francesca Sassu ha intrattenuto il pubblico con la sua voce di cantante lirica ma in questo contesto interpretando brani pop.

La passerella total white di Vendôme Fano Luxury Bags di Alessia Spadoni ha incantato il pubblico presente con le borse griffate e di tendenza.

Compito arduo per la giuria che ringraziamo così composta dal Presidente per il Resto del Carlino Alessio Zaffini, Irene Uguccioni titolare del Centro Estetico Estetica Armonia ,Alessia Spadoni titolare di Vendôme Fano, Nicoletta Tagliabracci conduttrice di Rossini TV, Gontrano Alessandri speaker di Radio Incontro Pesaro.

Oltre alla fascia e alla corona omaggio di Alice abbigliamento accessori, le prime classificate nelle due categorie Miss Mascotte e Miss Grand Marche hanno ricevuto omaggi benessere offerti da Estetica Armonia , fiori di Fiorista Latini .

“Ritengo che le ragazze si devono mettere in gioco come un’esperienza di arricchimento per la propria vita, non esiste la competizione se non sana, non lo permetto perché voglio lasciare in loro una piccola palestra di vita dove regna il rispetto, per vincere le insicurezze e tante problematiche legate ai giovani”, ha affermato Francesca Guidi.

I promotori dell’iniziativa ringraziano inoltre: MCS Mobili, il fotografo ufficiale Luigi Stella, la Coach Vanessa e il cavaliere della serata Alberto.

Prossimo appuntamento l’8 agosto, ai Bagni Gabry 25, a Pesaro, per vivere insieme il sogno di Miss Grand International Italy Marche perché la prossima potresti essere tu.

Iscrizioni: www.missgrandinternationalitaly.it

