La candidatura di Renato Claudio Minardi al servizio delle idee per il vento del cambiamento

RENATO CLAUDIO MINARDI

FANO – Grande partecipazione di cittadine e cittadine questa sera a Fano in Sassonia , per la presentazione della candidatura di Renato Claudio Minardi alle prossime Regionali.

Cinque anni fa i marchigiani desiderosi di cambiamento si sono fidati di molte promesse che purtroppo sono rimaste tali. Cinque anni dopo, con quella Giunta che aveva tanto promesso, ci siamo resi conto che il cambiamento così atteso e sperato, stando ai fatti, non si è realizzato. Stiamo parlando della attuale giunta di centro destra, capeggiata da Francesco Acquaroli. La verità è che, anche per cambiare, servono esperienza, competenze, passione, spirito di servizio. Non ci si improvvisa! Per questo ho deciso di mettermi a disposizione alle prossime regionali, a fianco di Matteo Ricci, candidato Presidente per la regione Marche.

Tutto questo perché mi sono messo nei panni dei cittadini che cinque anni fa hanno creduto alla promessa di cambiamento e ne sono rimasti fortemente delusi. Non solo: lavorando in questo ultimo anno in Consiglio regionale ho potuto toccare con mano, entrando nel vivo del merito e del metodo, che i rappresentati dell’attuale giunta non solo non hanno apportato il tanto sperato cambiamento, ma addirittura sono stati capaci di peggiorare la situazione. A partire dal servizio sanitario, che era stato il loro cavallo di battaglia! Disservizi, reparti al collasso, liste d’attesa interminabili, mobilità passiva fuori controllo, scarsi investimenti, vedi ad esempio per la salute mentale, per la quale mi sono molto battuto ultimamente in Consiglio regionale.

Non lo dico io, lo dicono le numerose statistiche che rilevano come le Marche sono sotto la media nazionale per molte voci, tanto che – la notizia è sconcertante – un marchigiano su dieci (9,7 %) rinuncia a curarsi! Per quanto concerne le mie proposte, oltre a lavorare per una sanità più efficiente e in grado di dare risposte efficienti, di qualità in tempi brevi ai cittadini, un tema che mi sta cuore è quello delle nostre belle aree interne, le nostre colline, il nostro Appennino. Queste zone, per le quali in questi anni non è stato fatto un piano di investimenti, perché troppo spesso si preferisce investire sulla costa piuttosto che sull’entroterra, rischiano di rimanere isolate e a rischio spopolamento.

Bisogna ricreare un circolo virtuoso finalizzando le risorse a creare occupazione in cui poi viabilità, servizi bancari, scolastici e sociosanitari siano conseguentemente presenti, in modo che gli abitanti rimangano a vivere e lavorare in questi bei territori. Un punto del programma è infatti quello di offrire asili nido gratuiti per le famiglie, autobus gratuiti per gli studenti e 30.000 Euro per chi decide di vivere qui. Senza escludere il potenziamento turistico, sempre in un’ottica non aggressiva ma nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Per quel che riguarda Fano, mi viene in mente diverse questioni, in primis il nostro ospedale, che viene continuamente depotenziato e che stando all’atto aziendale di Acquaroli sta già diventando una succursale di quello di Pesaro. Poi mi viene in mente il caso della Link University: il fatto grave è che senza un progetto, senza discuterne , senza condividere nulla si fa insediare a Fano e nelle Marche una università i cui vertici sono stati condannati per esami fantasma, da come apprendiamo dalla stampa. Investimenti per risolvere l’annoso problema della viabilità tra Fano e Pesaro, compreso un impegno specifico per la realizzazione del casello autostradale di Fano Nord, il completamento della ciclovia adriatica su territorio fanese e la ciclovia del Metauro Queste sono solo alcune delle cose su cui serve lavorare con urgenza e per cui ho deciso di rimettermi a servizio dei marchigiani.

Trovare qui stasera tanti cittadini e cittadine desiderosi di cambiamento mi ha dato molta energia, la spinta giusta per raccogliere istanze, bisogni e idee che, lavorando per il Consiglio Regionale, voglio tradurre in fatti, in progetti concreti per la nostra amata Regione. Perché questa Regione merita tanto, merita di più. I cittadini se lo aspettano ed io, assieme al Pd ed al candidato Presidente Matteo Ricci, non li deluderemo”!

*Candidato al Consiglio regionale per il Pd

