A Pesaro un saggio di Paolo Montanari su Casanova a 300 anni dalla nascita

PESARO – Si svolgerà venerdì 25 luglio, alle ore 17.30, nella Sala del Consiglio comunale di Pesaro, la presentazione del libro di Paolo Montanari, “Casanova, il volto nascosto del’Illuminismo” edizioni Nisroch.

Si tratta di un omaggio al grande intellettuale veneziano del Settecento a 300 anni dalla nascita. Dialogherà con l’Autore la Giornalista radiotelevisiva Loredana Mendicino. Interverranno l’editore Mauro Garbuglia e il capo editing Valentina Castellani. Seguirà l’intervento del regista e sceneggiatore Federico Ciceroni che svolgerà una riflessione di Casanova e il cinema.

Un percorso attraverso filmati di numerosi film, citiamo i due più famosi di Fellini e Scola, in cui la figura di Casanova, viene interpretata con ottiche diverse, essendo un personaggio poliedrico. Gli attori Manrico Caldari, professionista di cinema e musicista e Franco Andruccioli, regista ed attore teatrale, interpreteranno la figura di Casanova attraverso le lettere d’amore e molteplici microcosmi casanoviani. La presentazione del saggio di Paolo Montanari, oltre al patrocinio del Comune di Pesaro, di varie associazioni locali, Società operaia di mutuo soccorso di Pesaro, Unione nazionale cavalieri d’Italia sez Pesaro e Urbino, Cif comitato comunale di Pesaro, Unilit di Pesaro e Urbino, Radio Talpa media partner, ha il prestigioso patrocinio della Fondazione Giacomo Casanova di Venezia. Il saggio è arricchito dalla prefazione del presidente Mauro Rigoni della Fondazione Giacomo Casanova.

“Perché ho voluto scrivere un saggio su Giacomo Casanova? I motivi sono numerosi. Anche io come tante persone – ci ha detto Paolo Montanari – abbiamo creato interno alla figura di Casanova un Mito. Il donnaiolo imperterrito spesso paragonato ad un’altra figura quella di Don Giovanni, nato dalla penna di Molina, ma soprattutto dal genio musicale di Mozart. In realtà, approfondendo la personalità di Casanova ho scoperto vari aspetti anche in contraddizione fra loro. Innanzitutto l’analogia con il Don Giovanni è sbagliata, perchè quest’ultimo si danna nella perdizione di una lussuria sconfinata, mentre Casanova vede nei finti rapporti amorosi, solo delle condizioni di riscatto sociale, ad eccezione di un solo vero amore per Henriette. Casanova è figlio del popolo veneziano, nasce povero e muore povero, come l’altro grande intellettuale veneziano Carlo Goldoni, che però ha una dirittura morale che lo porterà ad essere il rivoluzionario del teatro italiano e fondatore della Commedia dell’arte. In finti amori di Casanova, avventure ludiche e irresponsabili che hanno solleticato anche la fantasia di Federico Fellini, che nel suo capolavoro IL MIO CASANOVA, gioca fra eros e pathos, una commedia tragicomica. E lo fa innamorare ad una bambola meccanica.

“Eppure Casanova – aggiunge Montanari – non lo si può ridurre a questa immagine riduttiva, perché grazie al suo spirito intraprendente, si avvicinò all’Illuminismo, in particolare a Voltaire, senza farne parte, alle corti nobiliari europee, a Re, Imperatrici e Papa. Senza però lasciare quella impronta forte di un politico navigato, di un diplomatico accorto. Aderì alla massoneria come Mozart, che probabilmente non conobbe, fu l’inventore del Lotto, fu un mago vicino alle pratiche esoteriche. Insomma parafrasando un grande poeta dialettale pesarese Odoardo Giansanti “A so tutt me”. Ma per Giacomo Casanova queste avventure, come la fuga dai piombi, segnano una parabola che vedrà la fine, in una solitudine sconsolata al castello di Dux. Che cosa rimane di Casanova alle nuove generazioni, spesso vittime inconsapevoli dei social, una maschera che l’immaginario collettivo continua ad amare”.

