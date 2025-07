Dopo l’incendio di Pesaro otto persone portate al pronto soccorso / VIDEO

PESARO – Nel tardo pomeriggio di mercoledì i Vigili del fuoco del Comando di Pesaro-Urbino sono intervenuti in via Vanzolini, a Pesaro, per un incendio di vaste proporzioni sviluppatosi nei locali al piano seminterrato adibiti ad autorimessa.

Le fiamme hanno rapidamente coinvolto l’intero piano, distruggendo tre autovetture, un gommone, una barca in vetroresina e materiale vario custodito nelle cantine condominiali.

L’incendio ha prodotto un intenso sviluppo di fumo che si è incanalato nel vano scale, impedendo ad alcuni occupanti dell’edificio di lasciare autonomamente i propri appartamenti.

Con l’ausilio dell’autoscala i Vigili del fuoco hanno provveduto a portare in salvo sei persone dai terrazzi del secondo e terzo piano, oltre ad un cane ed un gatto, impossibilitati ad evacuare in autonomia a causa del fumo denso.

L’incendio è stato domato dopo un’intensa attività di spegnimento che ha richiesto l’impiego di 12 unità operative e 5 mezzi, con l’utilizzo combinato di acqua e liquido schiumogeno specificamente indicato per ambienti chiusi con forte presenza di materiali combustibili.

A causa dei danni provocati dai fumi di combustione e dal calore intenso, gli appartamenti e gli uffici dell’edificio sono stati dichiarati non fruibili in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie, ed in considerazione della necessaria verifica strutturale ed impiantistica.

Le verifiche continuate questa mattina, anche alla presenza del tecnico di parte e del sindaco di Pesaro, hanno confermato la necessità di ritenere la struttura non fruibile in attesa dei necessari lavori e delle verifiche alle strutture ed impianti.

Durante le operazioni, un Vigile del fuoco ha accusato un episodio di sovraffaticamento da stress psicofisico ed è stato soccorso dal personale del 118. L’episodio testimonia l’elevato impegno fisico ed emotivo richiesto da interventi di questa complessità.

A causa della presenza copiosa di fumo, otto persone presenti nello stabile sono state portate in assistenza al Pronto Soccorso.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro-Urbino ringrazia il Signor Prefetto per il coinvolgimento e tutto il personale intervenuto per la professionalità e la prontezza dimostrate, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i diversi Enti coinvolti Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale e 118, nel garantire la sicurezza della cittadinanza.

