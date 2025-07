Nel week-end torna a San Costanzo la Sagra Polentara, la più antica delle Marche

SAN COSTANZO – San Costanzo si prepara a celebrare, sabato 19 e domenica 20 luglio, la 218esima Sagra Polentara, appuntamento simbolo della tradizione gastronomica e culturale del paese, riconosciuta come la più antica delle Marche.

È stata presentata presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

“Con le Pro loco – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – ci lega da tempo un rapporto di collaborazione proficuo. Siamo impegnati insieme nella promozione degli eventi e turistica. E oggi siamo orgogliosi di presentare la sagra più antica delle Marche, che sa continuamente rinnovarsi anche grazie all’apporto di tanti giovani. E poi San Costanzo fa parte del nostro progetto turistico ‘Itinerario della Bellezza’ che vuole offrire la massima visibilità ai Comuni che ne fanno parte”.

Ha proseguito il sindaco Domenico Carbone: “Stiamo investendo negli eventi e nella cultura come non era mai stato fatto. Lo stretto rapporto di collaborazione con Confcommercio e la Pro Loco in tutto questo è fondamentale. L’impegno è massimo da parte di tutti. Un grande ringraziamento va a coloro che sono impegnati nelle varie iniziative del ricco calendario estivo e ai tanti volontari che nel weekend daranno vita alla Sagra”.

Ha concluso la presidente Gabriella Uguccioni: “La Pro Loco di San Costanzo desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco Domenico Carbone e a tutta l’Amministrazione Comunale per la costante collaborazione, il sostegno organizzativo e l’impegno nel promuovere e valorizzare questa storica manifestazione che rappresenta un momento di unione per la comunità e di richiamo per tanti visitatori. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme due serate di festa, tradizione e convivialità”.

A partire dalle ore 18 apriranno gli stand gastronomici, pronti ad accogliere cittadini e visitatori con la regina indiscussa della festa: la polenta, preparata secondo le antiche ricette della tradizione.

Non mancheranno iniziative ed eventi collaterali: la mostra “I miei ritratti” di Francesco Artibani al Torrione, il saggio di pattinaggio “Star Roller Fano” presso il campetto dell’oratorio, l’esibizione del gruppo folkloristico “La Matta”, il raduno Harley Davidson, musica dal vivo, visite ai musei, laboratori creativi, teatrino, giostre e trucca bimbi, mercatini degli hobbisti e dei creativi, e molto altro ancora.

Altra interessante iniziativa la mostra laboratorio di mattoncini colorati “San colorsbricks” dei bambini delle scuole e organizzata dai giovani della Pro loco.

