Fabriano più pulita con più verde e più efficiente

499 ingombranti ritirati, 70 vie diserbate, 213 segnalazioni gestite. I dati dell’igiene urbana a giugno 2025: un mese di numeri, risultati visibili e operazioni a tappeto

FABRIANO – 499 pezzi ingombranti ritirati a domicilio, 6 interventi per rifiuti abbandonati, oltre 70 vie diserbate, 213 segnalazioni elaborate, lavaggi settimanali completi dei cassonetti, 3 spazzatrici costantemente in azione. I dati parlano chiaro: Fabriano è più pulita, più ordinata, più efficiente.

Questi i numeri dell’igiene urbana del mese di giugno 2025 che emergono dal report redatto da AnconAmbiente S.p.A. per conto del Comune di Fabriano che restituisce l’immagine di una città in cui il decoro non è un dettaglio, ma una priorità assoluta.

Nel dettaglio, a giugno sono stati effettuati 180 ritiri domiciliari di rifiuti ingombranti, per un totale di 499 pezzi raccolti, trasportati e smaltiti correttamente. A questi si aggiungono 6 interventi puntuali per il recupero di rifiuti abbandonati, con 18 pezzi rimossi da aree pubbliche. Azioni rapide e tracciate che dimostrano un impegno quotidiano nel contrasto al degrado.

Il sistema di spazzamento urbano ha operato a pieno regime, con tre mezzi meccanici attivi su tutto il territorio: una spazzatrice da 2 m³ in servizio quotidiano nel centro storico, una da 4 m³ nei quartieri residenziali (supportata da un operatore a terra), e una da 5 m³ nelle zone industriali e lungo i viali principali. A queste si sono affiancati tre operatori manuali impegnati nello spazzamento su strada.

Sono 213 le richieste totali gestite dagli operatori nel mese, suddivise in 14 segnalazioni tecniche, 6 reclami, 4 comunicazioni via App Junker e 189 contatti informativi. Numeri che testimoniano un dialogo attivo con la cittadinanza e una macchina organizzativa reattiva, anche via canali digitali.

Oltre 70 tra vie, piazze e vicoli sono stati sottoposti a diserbo meccanico, contribuendo concretamente al mantenimento del decoro urbano, alla sicurezza dei pedoni e alla pulizia delle aree pubbliche. Dalla Zonghi a via Ramelli, da via Mazzini a corso della Repubblica, l’intervento è stato capillare e puntuale.

Sul fronte igienico-sanitario, è proseguita la sanificazione settimanale dei contenitori stradali per rifiuto indifferenziato dove tutte le postazioni pubbliche sono state lavate e igienizzate. Un’azione strategica per la salubrità urbana, soprattutto nei mesi estivi.

Le attività straordinarie e su richiesta hanno superato le 100 ore di lavoro, tra interventi in occasione di eventi, pulizie supplementari e supporto alla cittadinanza. Tra questi: svuotamento e lavaggio delle isole ecologiche informatizzate, raccolta sfalci a Poggio San Romualdo (4 passaggi n.d.r.), pulizia di aree sportive e piste ciclabili per la Festa dello Sport 2025, ritiri ingombranti presso scuole e uffici pubblici, diserbi urgenti in via Romualdo Sassi, via Vittorio Veneto e zone limitrofe, sopralluoghi tecnici nelle frazioni per la verifica della distanza dei punti di conferimento.

Non sono mancate le collaborazioni con eventi culturali e sportivi: Palio di San Giovanni Battista, campi estivi parrocchiali, attività delle Pro Loco e numerose manifestazioni hanno potuto contare sul supporto logistico e operativo degli addetti AnconAmbiente.

“Fabriano è più curata, più verde, più pronta. Grazie al lavoro quotidiano di AnconAmbiente e all’impegno dell’Amministrazione, il livello dei servizi è sotto gli occhi di tutti,” afferma la Sindaca Daniela Ghergo.

“La manutenzione del territorio e l’igiene urbana non sono solo una questione di decoro, ma di civiltà”.

Anche il Presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto, sottolinea il valore del servizio:

“Un sistema efficiente di raccolta e gestione dei rifiuti non solo migliora l’ambiente, ma rende più semplice per i cittadini comportarsi in modo corretto. I dati di giugno dimostrano che stiamo offrendo risposte rapide, concrete e sostenibili”.

LE VIE DISERBATE A GIUGNO 2025

Corso della Repubblica, Largo Bartolo da Sassoferrato, Piazzale Giacomo Matteotti, Piazzale Petruio, Piazza Amedeo di Savoia, Piazza Daniele Manin, Piazza Fabio Altini, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza Quintino Sella, Piazzetta del Podestà, Vicolo Antonio da Fabriano, Vicolo Castrica, Vicoli del Piano, Vicoli Marimengo, Vicoli Sant’Agata, Viale Aurelio Zonghi, Viale Campo Sportivo, Viale Gigli, Viale Guido Moccia, Viale Pietro Serafini, Viale Stelluti Scala, Viale Zobicco, Via Agnese Ciccacci, Via Alcide De Gasperi, Via Aldo Moro, Via Antonio Fratti, Via Balbo, Via Benedetto Croce, Via Berti, Via Bosima, Via Buozzi, Via Camillo Ramelli, Via Casoli, Via Castelvecchio, Via Cavour, Via Damiano Chiesa, Via Dante Alighieri, Via dei Chiavelli, Via della Ceramica, Via del Cordaro, Via del Poio, Via Don Minzoni, Via Don Riganelli, Via Enrico Cialdini, Via Enrico Toti, Via Engels Profili, Via Fabbri, Via Felice Cavallotti, Via Fogliardi, Via Foscolo, Via Gentile da Fabriano, Via Gioberti, Via Giuseppe Mazzini, Via Guglielmo Marconi, Via La Gioia, Via Leopardi, Via Le Moline, Via Le Povere, Via Madonna delle Grazie, Via Mamiani, Via Martiri della Libertà, Via Miliani, Via Monti, Via Nazario Sauro, Via Oreste Marcoaldi, Via Orlando Grifoni, Via Pavoni, Via Petrarca, Via Pietro Ciccardini, Via Santa Caterina, Via Tasso, Via Valpovera, Via Vittorio Bachelet, Via IV Novembre.

