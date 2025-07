La partita della nazionale cantanti ha un cuore marchigiano

POTENZA PICENA – L’immagine dell’evento benefico più importante dell’anno, previsto per martedì 15 luglio con politici e showman a sfidarsi a pallone, è stata ideata a Potenza Picena. il direttore creativo Luca Santini (nella foto): “Onorato di veicolare valori di solidarietà”

Lo scorso anno, gli allenatori furono Al Bano, Pierferdinando Casini ed Ignazio La Russa. Il Presidente della Camera era invece impegnato a capitanare un’inedita “selecao tricolore” di rappresentanti del popolo. Ma le sorprese non finivano qui. Infatti, il Ministro dell’Economia oltre ad abbassare la saracinesca sulle spese eccessive, è stato sorpreso tra i pali, nelle vesti di portiere paratutto.

No, non stiamo parlando di un sogno stralunato. Ma di un luogo in cui, in mondovisione, è stato possibile persino catturare, nel 2024, un abbraccio tra Elly Schlein e Matteo Renzi. Proprio all’estetica di una sfida fantastica, oltre l’immaginabile, finalizzata a far vincere la solidarietà si ispirano i contenuti de La partita del Cuore-“La Rivincita”: la 34ª edizione dell’evento benefico più seguito in Italia, in calendario martedì 15 luglio 2025 (ore 21.25, diretta Rai 1), allo Stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia” de L’Aquila.

Una festa che vede affrontarsi, annualmente, la Nazionale Italiana Cantanti e l’analoga rappresentativa dei politici, in una gara sportiva da sempre simbolo di divertimento, musica spettacolo e voglia di rinascere, insieme.

Un desiderio di riscossa percepibile anche dalla nuova campagna visual che quest’anno “parla” marchigiano. L’immagine e la comunicazione social del grande evento sono infatti curati da Corner 5 – Creative Studio di Potenza Picena.

“Da un lato abbiamo voluto riprendere l’epica familiare dei cartoni animati giapponesi che trasmette dinamismo e tensione emotiva e trasformando il rettangolo di gioco nel teatro in cui il possibile diviene realizzabile- ha spiegato il direttore creativo Luca Santini – dall’altro, il logo della manifestazione raffigura un cuore stilizzato ispirato alla resilienza dell’Aquila e alla solidità del Gran Sasso: simbolo di forza e risveglio, un omaggio alla città ospitante e alla sua nomina a Capitale italiana della Cultura 2026”.

“Ci onora – ha continuato Santini – offrire la nostra esperienza nella creazione di contenuti visivi, storytelling e community management per veicolare valori positivi come quelli di un evento straordinario che ha importanti finalità benefiche: il ricavato sarà infatti destinato al Progetto Accoglienza, promosso da Fondazione Bambino Gesù e Caritas Italiana, per garantire vitto, alloggio e assistenza alle famiglie dei bambini ricoverati, in arrivo da tutta Italia e dall’estero”.

