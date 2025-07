Martedì a Chiaravalle la cerimonia di inaugurazione della rinnovata scuola dell’infanzia

Saranno presenti vari ospiti e autorità, tra cui il Ministro Valditara

CHIARAVALLE – Domani (martedì 8 luglio), alle ore 11.30, si terrà a Chiaravalle la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa dei Bambini (ovvero la scuola dell’infanzia a indirizzo montessoriano, recentemente riaperta) di via S. Andrea, che con l’occasione verrà intitolata ad Anna Maria Ferrati. L’evento, a numero chiuso e su invito a causa della capienza limitata della struttura e delle necessarie misure di sicurezza, vedrà la partecipazione – accanto al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri del Comune di Chiaravalle – di vari ospiti e autorità del mondo scolastico, pedagogico e istituzionale, tra cui il Ministro dell’Istruzione e del Merito on. Giuseppe Valditara, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Assessore regionale all’Istruzione Chiara Biondi, il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Donatella D’Amico e una rappresentanza della Provincia.

“Dall’immaginarlo al poterlo celebrare – afferma il Sindaco di Chiaravalle Cristina Amicucci – questo momento è il frutto di un lungo percorso, che ha impegnato amministratori, professionisti e lavoratori, cui va il nostro più sentito ringraziamento, con particolare riguardo per lo studio internazionale Settanta7 che ha progettato l’intervento di rifacimento della scuola. La Casa dei Bambini, luogo simbolo per la comunità chiaravallese, è oggi una struttura scolastica totalmente rinnovata, con soluzioni architettoniche all’avanguardia e una avveniristica concezione degli ambienti didattici e delle fonti di calore e di illuminazione, peraltro in un contesto rurale che evoca l’educazione cosmica montessoriana”.

Manuel Depetris, architetto e partner di Settanta7, aggiunge: “Con la nuova Casa dei Bambini abbiamo voluto tradurre i valori montessoriani in architettura, progettando ambienti flessibili, luminosi e permeabili al verde. La scelta di materiali naturali ed eco-compatibili, le grandi aperture vetrate che favoriscono continuità tra interno ed esterno e la distribuzione degli spazi riflettono un’idea di scuola come organismo vivo, accogliente e inclusivo. Un progetto che non si limita a ospitare i bambini, ma li accompagna nel loro percorso di crescita”.

La scelta di intitolare il plesso ad Anna Maria Ferrati poggia sul riconoscimento della sua figura di maestra, formatrice montessoriana di grande livello, coordinatrice per il Nido e la Scuola materna chiaravallese fin dagli anni ’80, impegnata nell’insegnamento dei princìpi più sistematici e filosofici come degli aspetti più pratici nella formazione degli insegnanti montessoriani, dedita in primo luogo all’ascolto dei bambini e infaticabile nella promozione e nella diffusione del pensiero di Maria Montessori.

“Una storia, quella di Anna Maria Ferrati, – sottolinea Francesco Favi, Assessore alla Pubblica Istruzione di Chiaravalle – scandita dagli incontri con la nostra illustre concittadina e con i suoi eredi a partire da quando, giovanissima maestra, venne presentata a Maria Montessori e a suo figlio Mario in visita ad Ancona e a Chiaravalle nel 1950. Grazie a lei, da decenni Chiaravalle accoglie una lunga storia di relazioni, scambi, incontri, studi, dialoghi tra maestre, formatrici, insegnanti”.

Immancabile la presenza dei bambini frequentanti la struttura, che verranno coinvolti in un’attività didattico-creativa in ricordo di Anna Maria Ferrati coordinata dalle insegnanti di scuola dell’infanzia e fortemente voluta anche dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” Francesco Savore e dal Consiglio d’Istituto della scuola: un’attività che, secondo l’auspicio espresso da Rita Scocchera (figlia di Anna Maria Ferrati nonché Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale e membro del direttivo dell’Opera Nazionale Montessori), sarà ispirata alla “demonstration classroom”, ovvero all’aula dalle pareti di vetro che nel 1915 Maria Montessori fece predisporre negli spazi della Panama-Pacific International Exposition di San Francisco, davanti a un pubblico entusiasta di fronte allo spettacolo delle qualità umane che si manifestavano spontaneamente nei piccoli ospiti dell’aula.

