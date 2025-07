Gabicce Mare svela il suo tesoro estivo: l’inaugurazione di “Arcana”, una mostra che danza con le onde

GABICCE MARE – Immergetevi nell’incanto di “ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte”, l’emozionante mostra di scultura che trasforma Gabicce Mare in un crocevia di mistero, arte e natura. Le opere dell’enigmatico scultore Andrea da Montefeltro vi attendono fino al 26 luglio 2025, in un dialogo profondo tra la forza della pietra e l’infinito respiro del mare.

L’evento inaugurale di sabato 5 luglio, tenutosi nel suggestivo Complesso Mississippi, ha visto la partecipazione di figure illustri che hanno sottolineato la rilevanza di questa esposizione. Rossana Biagioni, Assessore alla Cultura del Comune di Gabicce, ha evidenziato l’importanza del Mississippi come avamposto culturale sul mare, sottolineando il suo ruolo cruciale nel valorizzare la storia e l’offerta culturale del territorio.

A seguire, la Curatrice Artistica Annalisa Di Maria ha affascinato il pubblico svelando il profondo legame geometrico-matematico che le opere di Andrea da Montefeltro intessono con capolavori del Rinascimento italiano, ribadendo come l’arte sia un veicolo eterno di bellezza. Lo scultore stesso, Andrea da Montefeltro, ha poi posto l’accento sul ruolo primordiale del Mare e dell’acqua, definendoli principi cardine di ogni cosa e fonte d’ispirazione inesauribile per l’artista, un dono di cui godere appieno.

Andrea da Montefeltro non è solo uno scultore, ma un vero e proprio visionario: ricercatore in biologia molecolare e alchimista della materia, è l’erede spirituale di quella tradizione rinascimentale che ha saputo unire arte, scienza e filosofia. Per lui, la pietra è il linguaggio attraverso cui l’invisibile prende forma, e la sua statura artistica è stata riconosciuta a livello globale con il prestigioso Premio Mondiale della Pace nell’Arte conferito dall’ONU per la sua opera “Il Fuso della Pace”. Le sue creazioni, presenti in collezioni private e pubbliche in tutto il mondo, sono autentici ponti tra epoche. Esse fondono con maestria l’estetica suggestiva dello steampunk con la perfezione della geometria sacra, l’audacia dell’architettura con la profondità della simbologia, creando un tempo sospeso tra un passato ricco di echi e un futuro ancora da decifrare.

Un Viaggio tra Mare, Pietra e Mistero

La mostra, patrocinata e organizzata dal Comune di Gabicce Mare e dall’Assessorato alla Cultura, con il supporto di importanti enti come la Provincia di Pesaro e Urbino e l’ENIT, è un’esperienza immersiva. La curatrice Annalisa Di Maria, studiosa di Leonardo da Vinci, guida il visitatore in questo viaggio iniziatico, trasformando ogni opera in una chiave di lettura per dimensioni inesplorate. “La mostra Arcana è un intenso crocevia tra antico e moderno.

Le sculture di Andrea da Montefeltro narrano epopee che affondano le radici in tempi remoti, eppure ci parlano con voce chiara del nostro presente. La sua capacità di infondere anima alla pietra, in modo così simbolico e visionario, lo rende un artista ineguagliabile nel panorama contemporaneo”, ha commentato Di Maria. Passeggiando lungo il lungomare, le sculture dialogano con l’infinità del paesaggio marino, creando un’esperienza sinestetica che avvolge i sensi e nutre lo spirito. E il richiamo di ARCANA 2025 non si esaurisce a Gabicce Mare: una parte altrettanto affascinante della collezione sarà visitabile fino a settembre presso il suggestivo Castello della Porta di Frontone, creando un itinerario avvincente che unisce la brezza marina alla maestosità della montagna.

Eventi e Dettagli per la Vostra Visita

“ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte” non è solo un’esposizione, ma un invito pressante al simbolo, un tributo alla bellezza che permane e una chiamata vibrante per i viaggiatori dell’anima.

La mostra è visitabile per tutto il periodo di luglio. Per un’esperienza ancora più approfondita, sono previsti incontri con visite guidate dall’autore:

12 luglio, dalle 19:00 alle 22:00

19 luglio, dalle 19:00 alle 22:00

26 luglio, dalle 19:00 alle 22:00

Per visite guidate per gruppi al di fuori di queste date, è necessaria la prenotazione direttamente presso il Mississippi.

Dettagli Utili:

Sede: Complesso Mississippi, Lungomare C. Colombo, Gabicce Mare

Complesso Mississippi, Lungomare C. Colombo, Gabicce Mare Date: 5 – 26 luglio 2025

5 – 26 luglio 2025 Orari di visita: tutti i giorni, 9:00 – 12:30 e 16:00 – 19:00

tutti i giorni, 9:00 – 12:30 e 16:00 – 19:00 Ingresso libero

Per informazioni: Tel. 0541 454887 | Email: info@visitgabicce.it

Siete pronti a decifrare l’Arcano?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it