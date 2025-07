Più di 80 nuovi parcheggi gratuiti nella zona mare di Fano

Inaugurati al Volta gli stalli estivi per residenti e turisti

FANO – A Fano mancano i posti auto per parcheggiare gratuitamente? Ecco più di 80 nuovi stalli nel cuore della zona mare, dove si potrà sostare gratuitamente per tutto il periodo estivo fino a settembre.

Sono stati inaugurati dal sindaco Luca Serfilippi e dall’assessore Gianluca Ilari i nuovi parcheggi gratuiti nell’area antistante l’Istituto Volta, un intervento che risponde concretamente alle esigenze dei residenti e dei turisti che frequentano la zona di Sassonia e del Lido, da sempre carente di spazi di sosta liberi.

“Abbiamo mantenuto la promessa in tempi brevissimi” — ha commentato il sindaco Luca Serfilippi — “grazie a un forte gioco di squadra e a una collaborazione efficace con la Provincia, in particolare con l’architetto Bartoli e la dirigenza scolastica. Con questa operazione superiamo la spesa di affitto che fino a poco tempo fa gravava sulle casse comunali, offrendo un parcheggio più comodo e a costo zero per la collettività”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Ilari, ha sottolineato come l’intervento sia stato organizzato in tempi record per non interferire con le attività scolastiche: “Abbiamo potuto iniziare i lavori solo a fine giugno, subito dopo la chiusura del plesso, e in quattro giorni siamo riusciti a completare tutto grazie all’impegno della ditta incaricata e al coordinamento tra enti. Il risultato è un parcheggio funzionale, illuminato, gratuito, con oltre 80 posti che potrebbero arrivare a circa 100 in base alle planimetrie definitive”.

Il parcheggio sarà disponibile ogni giorno dalle 7:00 alle 00:30, con la possibilità, in futuro, di estendere ulteriormente l’orario serale in base alle necessità dell’utenza.

L’investimento complessivo è stato di circa 65.000 euro, comprensivo di incarichi e IVA, rimanendo nei limiti di spesa programmati.

“Un intervento concreto, veloce ed efficace” — ha concluso la dirigente Augello — che dimostra come la collaborazione istituzionale possa portare risultati tangibili”.

