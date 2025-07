Ad Ancona un progetto pilota per la raccolta dei toner esausti

Due nuovi contenitori nei mercati cittadini e uno a Posatora per facilitare il corretto smaltimento di questi rifiuti

ANCONA – Il Comune di Ancona, in collaborazione con AnconAmbiente, lancia un’importante iniziativa dedicata alla tutela ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti speciali. Parte, infatti, un progetto pilota che prevede l’installazione di appositi contenitori per la raccolta dei toner esausti da stampante in tre punti strategici della città: il Mercato del Piano, il Mercato di Via Maratta e il quartiere di Posatora.

L’obiettivo è quello di facilitare il corretto smaltimento di questi rifiuti classificati come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che non possono assolutamente essere conferiti nella spazzatura indifferenziata o nei contenitori della plastica. Le cartucce di toner, infatti, contengono polveri sottili e materiali potenzialmente tossici come carbone, ossidi di ferro, plastica, alluminio e rame. Gettarle in modo improprio significa compromettere l’ambiente e, potenzialmente, la salute delle persone. È per questo che è fondamentale smaltirle correttamente, nel rispetto della normativa vigente.

Fino ad oggi, i cittadini di Ancona potevano già conferire le cartucce esauste nei CentrAmbiente presenti in città che, ovviamente, continuano a essere operativi. Il Centro di raccolta in Via del Commercio 27 è aperto ogni mattina dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00, mentre il Centro di Posatora, in Via Sanzio Blasi, è aperto nei pomeriggi degli stessi giorni dalle 15.30 alle 18.30.

Con questo nuovo progetto, tuttavia, l’Amministrazione comunale e AnconAmbiente scelgono di fare un ulteriore passo avanti, portando la raccolta dei toner più vicino ai cittadini e integrandola nei luoghi della quotidianità.

La scelta delle aree dove collocare i contenitori non è casuale. Due di questi sono posizionati nei mercati cittadini del Piano e di Via Maratta, zone centrali e molto frequentate ogni giorno che rappresentano un punto di riferimento per la vita urbana e per la spesa quotidiana. Il terzo contenitore è stato installato a Posatora, area residenziale nella parte alta della città densamente abitata. In questo modo si garantisce una copertura più ampia e inclusiva, che permette a chiunque di conferire i propri toner esausti in modo semplice e responsabile.

I contenitori utilizzati sono pensati per durare nel tempo e per garantire sicurezza e igiene. Di forma cilindrica verticale, con fondo piano, sono realizzati in acciaio zincato anticorrosione per resistere a lungo all’aperto. Ogni contenitore è identificabile grazie all’adesivo che ne segnala la funzione.

Sul piano ambientale, l’importanza di questa iniziativa è evidente. Le cartucce di toner contengono materiali riutilizzabili e, se riciclate correttamente, possono essere avviate a nuovi cicli produttivi, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e della produzione di nuove materie prime seconde.

“Siamo convinti che Ancona debba continuare a innovare nella gestione dei rifiuti, puntando sempre di più su pratiche sostenibili e servizi vicini ai cittadini” afferma il Sindaco Daniele Silvetti. “Con questo progetto vogliamo promuovere una cultura ambientale consapevole, portando la raccolta dei rifiuti speciali là dove le persone vivono e si incontrano. I mercati sono spazi fondamentali per la nostra comunità, così come le frazioni”.

Marco Battino, Assessore con delega a Università e Politiche Giovanili evidenzia l’importanza di questa iniziativa anche per il coinvolgimento delle nuove generazioni: “Molti studenti universitari vivono in affitto ad Ancona e spesso non conoscono le corrette modalità di smaltimento di rifiuti particolari come i toner. Portare i contenitori nei mercati e nei quartieri significa anche responsabilizzare chi sta formando la propria coscienza civica. Vogliamo far capire che la sostenibilità non è astratta, ma passa anche da questi piccoli gesti quotidiani”.

Il presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto, conclude sottolineando il valore dell’iniziativa in un’ottica di economia circolare: “Il riciclo dei toner esausti è una risorsa preziosa, sia sul piano ambientale che economico. Quasi il 100% dei materiali può essere recuperato. Portare i contenitori nei luoghi più frequentati della città semplifica la vita dei cittadini e migliora la qualità del servizio. È un piccolo grande passo nella giusta direzione”.

Con questo progetto, il Comune di Ancona e AnconAmbiente ribadiscono il loro impegno per una gestione sempre più moderna, partecipata e responsabile dei rifiuti. Smaltire correttamente un toner esausto può sembrare un gesto semplice, ma rappresenta un atto concreto di cittadinanza attiva e di amore per l’ambiente. Per informazioni dettagliate sui servizi di raccolta RAEE e sugli altri rifiuti speciali, è possibile consultare il sito ufficiale di AnconAmbiente: www.anconambiente.it

