Passaggi Festival è arrivato al giro di boa

Venerdì terza giornata con il premio “Andrea Barbato” ad Agnese Pini. “Un lungo impegno” per il volontariato e tanti nuovi libri

FANO – Il salotto culturale di Passaggi Festival prosegue offrendo ogni giorno, dalla mattina a tarda sera, tanti eventi a ingresso gratuito, in ogni angolo della città di Fano (PU) fino al 29 giugno. Nella terza giornata di venerdì 27, proseguono i premi e inizieranno le masterclass a cura di Scuola Passaggi, oltre a tante nuove presentazioni librarie, con importanti ospiti, e ai quotidiani appuntamenti con laboratori per bambini, pratiche di benessere, aperitivi scientifici, incontri d’arte, tra il centro e il lungomare.

In Piazza XX Settembre, verrà conferito il Premio giornalistico “Andrea Barbato” alla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, al festival per presentare il suo libro autobiografico “La verità è un fuoco” (Garzanti), di cui parlerà con la fondatrice di @segnalibro.official Giulia Carla De Carlo (ore 21.15). In apertura di serata, verrà inoltre conferito il premio “Un lungo impegno” per il volontariato il cui contributo all’organizzazione della manifestazione è indispensabile e prezioso (ore 21).

In seconda serata (ore 22.30) saliranno poi sul palco del “libri in piazza” due importanti protagonisti della storia italiana, in conversazione con il giornalista Lorenzo Salvia: Giulia Ligresti con la sua vicenda personale narrata in “Niente è come sembra. La mia storia: la forza della verità” (Piemme) e Carlo Sama con “La caduta di un impero. 1993: Montedison, Ferruzzi, Enimont” (Rizzoli), a testimonianza delle vicissitudini del colosso agroindustriale creato dal suocero Serafino Ferruzzi. Per la rassegna “Fuori Passaggi”, ai giardini del Pincio, ci saranno invece l’attore e conduttore televisivo Ettore Bassi, insieme alla cantante Debora Iannotta, autori a quattro mani del libro “Dio, come mi amo… Per amarti di più” (Graus Edizioni), sulla relazione uomo-donna dalla seconda guerra mondiale alla società di oggi, di cui parleranno con il consulente editoriale Antonino Di Gregorio sul palco con il compositore delle book sound scapes Lino Pariota (ore 21.15); a seguire arriverà il rapper e comico Ghemon che si racconta in “Nessuno è una cosa sola” (Rizzoli) dimostrando che ci sono sempre tempo e spazio per cambiare, e sarà intervistato dal critico musicale e Dj Luca Valentini e dalla consulente di Media Relations, Ivana Stjepanovic (ore 22.30).

Come di consueto la giornata inizierà con i libri a colazione al Bon Bon Art Cafè del Lido, dove sarà ospite di “Buongiorno Passaggi” l’esperta di storia sociale europea Giulia Calvi con “Vestire il mondo. Una storia globale di abiti, corpi, immaginari” (Il Mulino), a confronto con la giornalista e scrittrice Annarita Briganti (ore 9.30). Si continua nel pomeriggio con i laboratori per bambini (6-12 anni): a cura di Unicam, alla Mediateca Montanari si scopriranno i segreti del cervello con “Brain che meraviglia” (ore 16.30) e a Bagni Torrette si andrà “Alla scoperta di tesori viventi nascosti nei nostri mari” (ore 17); oltre agli incontri per creare e giocare con Adele Cini, a Passaggi Libri e Caffè (ore 17.30), e alle letture a bassa voce, di nuovo alla Memo, per i più piccoli (dai 3 anni) con i Volontari Nati per Leggere (ore 18). Sempre qui, alla stessa ora, inizieranno le Masterclass su come lavorare nel mondo dei libri con il primo incontro formativo su book-influencer e critica letteraria, tenuto da Giulia Carla De Carlo (per laboratori e masterclass è richiesta la prenotazione gratuita obbligatoria su www.passaggifestival.it). In biblioteca appuntamento anche con la rassegna di libri per ragazzi “Piccoli asSaggi” curata dalla responsabile Valeria Patregnani che intervisterà Anna Vivarelli sul suo “Ti sfido! Storie di rivalità e duelli senza fine” (Sinnos), una serie di racconti sullo spirito di competizione come qualcosa di naturale in qualsiasi ambito (18.30).

Le presentazioni librarie del tardo pomeriggio, nella fascia oraria delle 18.15, vedranno protagonisti: in Piazza Marcolini, Filippo Facci con “Dizionario politicamente scorretto. Dalla cancel culture a Donald Trump” (Liberilibri), un campionario delle espressioni più in voga, ma anche più stravaganti, nella contemporaneità, in linea con il tema del festival “Nemiche. Le parole che temiamo”, di cui discuterà con il presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini; all’ex Chiesa di San Francesco, Elisabetta Moro e Marino Niola con “Gatti neri e specchi rotti. Perché siamo superstiziosi” (Einaudi), intervistati dal giornalista Giovanni Lani, e al Giardino Radicioni, il disc jockey e produttore discografico Antonio Bacciocchi con la storia di “Ringo Starr, Batterista” (Edizioni Low), in dialogo con Paolo Molinelli (BeatleSenigallia).

Al Bastione Sangallo, si potrà partecipare alle quotidiane pratiche di benessere, questa volta in tema di messaggi esoterici, con la lettura delle carte per esplorare il presente e il futuro, tenuta da Simonetta Vincenzi (insegnante di pratiche spirituali) (18.30), seguita dalla presentazione del libro di Carlo Bozzelli, “I Tarocchi. Il vangelo segreto” (Edizioni Mediterranee), insieme al giornalista Fulvio Benelli (19.30). Dalle 18.30 tante altre proposte tra il mare e il centro: Marta Perrotta sarà a Bagni Elsa e converserà con il critico musicale e Dj Luca Valentini, del suo “Pioniere dell’etere. Dieci donne che hanno fatto la radio in Italia” (Carocci) nell’ambito della rassegna “Fuori Passaggi aMare”; e alla Sala da tè L’Uccellin Bel Verde, consueto aperitivo scientifico, a cura di Unicam, con Fulvio Laus che approfondirà la teoria rivoluzionaria di Charles Darwin.

Si proseguirà alle 19.30 all’ex Chiesa di San Francesco per riflettere su temi di attualità come quello affrontato da Rossano Sasso, già sottosegretario al ministero dell’Istruzione, nel suo “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli. Scritti di controinformazione e di liberazione dall’agenda arcobaleno” (Passaggio al Bosco Edizioni), una battaglia per la difesa della famiglia naturale di cui parlerà con la giornalista Brunella Bolloli; per la rassegna “Una stanza tutta per sé”, in Piazza Marcolini arriveranno Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori con “Le appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro” (Feltrinelli), insieme alle giornaliste Flavia Fratello e Tiziana Ragni; e al Giardino Radicioni, appuntamento con “Passaggi fra le Nuvole”, le graphic novel presentate dai critici di fumetti Virginia Tonfoni e Alessio Trabacchini: Marco Taddei e Maurizio Lacavalla, autori di “HPL. Una vita di Lovecraft” (Edizioni BD) e poi, in serata, Francesco Cattani con “Favola” (Feltrinelli) (ore 21.15) e Chiara Fazi con “Polifonia” (Coconino Press) (ore 22.30).

La giornata si concluderà con storie italiane come quella di “Fendi”, “Ferrero” e “Riva”, collana Made in Italy (Rizzoli), scritte da Annarita Briganti che si confronterà con l’opinionista televisiva Sara Manfuso, all’ex Chiesa di San Francesco (ore 21.15), e con due appuntamenti di grande attualità tra filosofia e scienza in Piazza Marcolini: il filosofo Maurizio Ferraris aiuterà a comprendere “La pelle. Che cosa significa pensare nell’epoca dell’intelligenza artificiale” (Il Mulino), conversando con il collega Armando Massarenti e la giornalista Martina Pennisi (ore 21.15), e l’astrofisico Amedeo Balbi trasporterà il pubblico verso “L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo” (UTET) insieme al docente Unicam Massimiliano Trevisan (ore 22.30).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it