Nottate di controlli sulle strade di Fabriano con denunce e sequestri di droga

Nella cittadina vestita a festa per il Palio, in campo pattuglie e cani antidroga per garantire sicurezza

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, guidati dal Capitano Nicola Caterino, in quest’ultimo fine settimana hanno attuato un massiccio dispositivo di prevenzione sul territorio della città, per garantire legalità e rispetto delle regole nonché scongiurare il diffondersi di illeciti dovuto anche all’aumento delle presenze turistiche attratte dal fitto programma di eventi del Palio di San Giovanni Battista. 6 equipaggi delle Stazioni Carabinieri e del Nucleo Radiomobile, con il supporto di un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro, nella serata di sabato e nella successiva nottata hanno presidiato le vie del centro e le zone rurali, mentre personale in borghese della Sezione Operativa ha svolto mirati servizio di osservazione per individuare eventuali situazioni illecite da sottoporre ad approfondimenti.

L’operazione ha consentito di denunciare, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 20enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, il quale, controllato nelle vie del centro, è risultato in possesso di oltre 100 grammi di hashish destinato allo smercio su piazza. Determinante l’azione del cane Kevin, che ha subito segnalato al suo conduttore il giovane, consentendo ai quindi di approfondire il suo controllo e rinvenire lo stupefacente, già suddiviso in dosi. Lo stesso Kevin ha anche individuato altri sei giovanissimi, che portavano addosso piccole quantità di hashish e marijuana e che sono stati pertanto segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga. Parallelamente, nel corso dei controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive, i militari hanno rintracciato in strada un 30enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, il quale ha violato la misura cautelare emessa nei suoi confronti allontanandosi dal proprio domicilio. L’uomo è stato denunciato per evasione.

Serrati controlli su strada da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile, con il preciso scopo di contrastare gli incidenti stradali legati all’uso smodato di alcolici. Nel cuore della notte sono stati quindi sottoposti ad alcoltest numerosi automobilisti di cui due, in particolare, sono risultati positivi con tassi alcolemici anche di oltre quattro volte superiori alla soglia consentita per legge. Nei loro confronti è quindi scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza e il ritiro immediato della patente. Fortunatamente nella nottata non si sono registrati sinistri stradali gravi.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

