Il disagio in una civiltà malata, ma noi chi siamo nel contesto?

“Ma io chi sono…” (Oligo Editore – Casa Nuvolari) di Luigi Trabucchi, psichiatra di lungo corso, è la domanda che propone a ciascuno per aprire una riflessione sull’identità degli uomini e delle donne. Riflessione antica, dalla Teoretica greca fino a Freud e Lacan. La questione dell’essere quando implica l’avere è un “fuoco di Sant’Antonio” che arde sopra tutto a partire dagli anni sessanta con il boom economico dove l’Io comincia a escludere l’Altro nel primato dell’egoismo.

Le masse sono sempre più bombardate dai poteri, dalle autocrazie, dal capitalismo fino al neoliberismo, dalle tecnocrazie alle teocrazie più integraliste. Queste condizioni destabilizzano, creano disagi rimossi. Ritornando alla domanda iniziale, scomodare qui la metapsicologia freudiana comporterebbe un lungo discorso, per cui stiamo sul tema, su il titolo che il libro propone il quale potrebbe avere risposte alle sintomatiche nevrosi più complesse dell’uomo e della donna (tenendo contro della “differenza sessuale”), fino alle psicosi spesso nascoste dall’individuo nel suo comportamento “bizzarro” ed esagerato. Senza dunque mettere in gioco la psicoanalisi o direttamente la psichiatria (pensata quale rimedio farmacologico), “l’alterità” si intende come l’avere e il possesso sia di cose, ma sopra tutto di persone (la donna ne è l’empio per eccellenza, visto il dilagare dei femminicidi).

Quel che vige, a quanto pare, è l’indifferenza e la violenza “nell’ideale malato”; l’avere a tutti i costi. La nota interna al libro del Prof Bernardi (dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) cita, tra il resto, l’Eric Fromm di “Avere e essere” anche se lo psicologo e filosofo tedesco, forse non immaginava la tempesta che avrebbe portato la nuova modernità: una polveriera tale da mandare in schegge le teorie contraddittorie dei soliti chiacchieroni televisivi. Roberto Bernabei nella sua saggezza e col suo sapere, rileva nello scrivano Luigi Trabucchi di avere aggiornato e arricchito il modello del suo precedente libro “Capire la mente oltre il sintomo” (edito sempre da Oligo di Mantova).

Ma se mi chiedete dei particolari qui descritti, dovrò pregarvi di non essere sciocchi, ma di esortavi a comprarlo se avete almeno una decente curiosità. Perché, in questo caso, la curiosità viene pagata dal lunedì alla domenica.

Trabucchi mette al corrente le persone che vanno da lui a esporre i loro disagi, propendendo invece della solita diagnosi con terapia miracolosa ai richiedenti, li invita a capire “chi siano” o cosa vorrebbero essere. Questo è un punto di riferimento: trovare le risposte alle domande. Solitamente, rivela l’autore, si nota nell’individuo un’identità insicura nella relazione con la famiglia, in quella sociale e umana; rappresentano una società di immaturi con l’idea di dover “essere” per apparire. Troppi non leggono, non ascoltano, sono silenti, difficilmente propongono idee proprie.

Così stanno male. La loro domanda si confonde a chiedere un farmaco che li guarisca. Non mancano tuttavia, alcune proposte dello psichiatra veronese (che ormai la sa lunga) a cercare, speranzosi, un vero cambiamento di stile di vita, verso una realtà umana diversa, più consapevole, nonostante le tragedie mondiali o personali che ci circondano con la falsa immagine dettata dai social e da pubblicità ingannevoli. Siate più veraci che burattini.

