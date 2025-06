Un migliaio di alunni coinvolti nei corsi di educazione stradale della Polizia locale di Jesi

JESI – Con la conclusione delle scuole sono terminati anche i corsi di educazione stradale organizzati dalla Polizia Locale su indicazione dell’Amministrazione comunale.

Coordinati dal commissario Fabrizio Dottori, quest’anno scolastico sono stati coinvolti non solo alunni ed alunne della scuola secondaria di primo grado, ma anche quelli dell’ultimo anno delle primarie. In tutto un migliaio di studenti e studentesse per complessive 60 ore di lezione che hanno visto alternarsi, come docenti, oltre al commissario Dottori, anche il sostituto commissario Alessandro Giangiacomi, il sovrintendente capo Simone Cesari, l’assistente Francesco Verdolini e l’agente Silvia Rapino.

Per ciascuna classe due ore di lezioni teoriche sui principi base del codice della strada, con particolare riferimento ai comportamenti da tenere e al corretto utilizzo dei mezzi per i minorenni, come biciclette o monopattini. Tutte le classi coinvolte si sono poi misurate in un test di verifica apprendimento, studiato come quello degli esami di guida ed ovviamente dimensionato alle nozioni fornite. L’esito dei test – con conseguente rilascio a ciascuno studente dell’attestato di frequenza – è risultato estremamente positivo, a dimostrazione dell’interesse e della partecipazione di ragazzi e ragazze a questa iniziativa che sarà ovviamente ripetuta anche il prossimo anno, con la ripresa dell’attività didattica a settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it