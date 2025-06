Per Confcommercio Marche Nord un rinnovamento nel segno della continuità

Assemblea dell’associazione: rinnovo del Consiglio, nomina del Presidente, della Giunta e ratifica del Direttore

PESARO – Rinnovamento nella continuità per garantire la prosecuzione del buon lavoro svolto e al contempo guardare alle nuove sfide con tanta energia e idee chiare.

Si è tenuta oggi (giovedì 12 giugno) presso la sede centrale di Pesaro l’Assemblea di Confcommercio Marche Nord, momento democratico cruciale per l’Organizzazione, e si è provveduto al rinnovo del Consiglio, alla nomina del Presidente, della Giunta e alla ratifica del Direttore.

L’Assemblea, composta da 10 rappresentati degli uffici zonali e 20 rappresentanti dei tre macrosettori di Confcommercio (servizi, commercio e turismo), ha provveduto a rinnovare il Consiglio che sarà composto da: Angelo Serra, Denis Sansuini, Patrizia Caimi, Simona Baldocchi, Barbara Marcolini, Sebastiano Giovannelli, Claudia Parmeggiani, Luciano Cecchini, Paolo Costantini, Fabrizio Marcucci Pinoli, Andrea Biagioni, Valerio Ferri, Stella Scarpa, Cesare Giuseppe Cesaro, Luca Zanchetti, Marco Baffoni, Marco Tecchi, Mario Di Remigio.

Lo stesso Organo, all’unanimità, ha confermato presidente Angelo Serra. Una scelta nel segno della continuità per il lavoro svolto in questi ultimi anni dall’imprenditore gabiccese nel settore alberghiero alla guida dell’Organizzazione: “Ringrazio per la grande fiducia accordatami che testimonia l’apprezzamento per quanto fatto in questi anni. Confcommercio continua ad essere un punto di riferimento fondamentale per tantissime imprese e a crescere. Lo dicono chiaramente i numeri: siamo l’associazione di categoria con più associati a livello provinciale, quasi 4mila, abbiamo 13 uffici zonali e circa 100 tra dipendenti e collaboratori. E quest’anno festeggiamo 80 anni. Un traguardo straordinario, sinonimo di solidità, forza e successo che Confcommercio ha saputo costruirsi negli anni con impegno e coerenza. Continueremo a farlo con rinnovato entusiasmo e con la massima unità d’intenti e coesione, al fianco delle imprese e per contribuire allo sviluppo del nostro amato territorio”.

Serra a sua volta ha proposto al consiglio la giunta e il direttore. La nuova giunta è composta da: Angelo Serra, Barbara Marcolini, Denis Sansuini, Sebastiano Giovannelli e Simona Baldocchi.

Nell’occasione è stata nominata ufficialmente Agnese Trufelli come direttrice dell’associazione, ruolo che ricopriva dal dicembre scorso pro-tempore.

Scelte che permetteranno di dare continuità ai progetti iniziati, a partire dall’azione di rinnovamento intrapresa all’interno dell’organizzazione, e la stabilità economico finanziaria fondamentale per dar seguito alle tante e importanti attività.

“Un rinnovamento importante anche nel segno della continuità – sottolinea Trufelli – per continuare a tutelare gli interessi di imprese ed associati ed essere pronti alle sfide future. La nostra Confcommercio ha una duplice anima, economico-sindacale e di promozione culturale e turistica, unicum nella nostra provincia. L’obiettivo è stato, è e sarà quello di camminare al fianco dei nostri imprenditori associati con nuove energie e progettualità, anche attraverso Nuova Ascom Servizi, e promuovere un territorio dalle straordinarie risorse e potenzialità. Lo faremo, come sempre, giocando di squadra: tutti i sindacati, gruppi e organizzazioni, dalla Fipe con l’Associazione Ristoratori a Federalberghi, da Terziario Donna alla Fimaa, da 50&Più alla Fnaarc saranno sempre più parte attiva e propositiva della nostra azione. Siamo una grande squadra. Tutti devono sentirsi partecipi. Anche per questo il territorio intero, dalla costa all’entroterra, sarà protagonista e pronto ad ascoltare richieste ed esigenze, attraverso i nostri uffici zonali. Con rinnovato impegno proseguiremo nell’attività sindacale, anima di Confcommercio, nell’offerta di servizi alle aziende e in quella di promozione turistica, insieme ad amministrazioni e associazioni, unica leva reale di sviluppo economico dei territori”.

Una delegazione è reduce dalla partecipazione a Roma ai lavori dell’assemblea pubblica che ha celebrato gli 80 anni della Confederazione: “Un momento emozionante e coinvolgente. “Ricordare il futuro”, lo slogan scelto per questi 80 anni e che si declina in tre parole chiave: continuità, equilibrio, cambiamento. Parole dalle quali lasciarsi ispirare e che guidano anche la “nostra” Confcommercio. Anche noi quest’anno festeggeremo 80 anni. Ne è passato del tempo da quando il 31 luglio del 1945, 27 commercianti fondarono la nostra Associazione. Tanto da allora è cambiato, ma non l’impegno e la passione. Confcommercio è sempre stata capace di anticipare i cambiamenti e trasformare le crisi in opportunità, dimostrando in ogni circostanza la sua forza e autorevolezza come punto di riferimento per il Paese. Ottant’anni alle spalle e un futuro che vogliamo scrivere insieme. Confcommercio Marche Nord è pronta, Confcommercio Marche Nord c’è, unita, coesa, determinata”.

