Avviati i lavori di riqualificazione in via Gagarin nel quartiere di Piano Marina

MAROTTA – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di via Gagarin, una delle arterie principali del quartiere di Piano Marina, fondamentale per la viabilità interna e i collegamenti tra le diverse zone residenziali. Un intervento molto atteso dai cittadini, con il quale l’Amministrazione Barbieri punta a migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità dell’area da parte di pedoni e ciclisti.

Il progetto interessa il tratto compreso tra via degli Astronauti e via Perugino, e prevede l’allargamento della sede stradale con la trasformazione dell’attuale doppio senso di marcia in una corsia a senso unico da nord a sud. In aggiunta, saranno realizzati un percorso ciclopedonale sul lato mare, per garantire un transito sicuro a pedoni e ciclisti e parcheggi sul lato opposto, che favoriranno una sosta ordinata dei veicoli. Il percorso ciclopedonale sarà particolarmente utile per tutti coloro che si spostano a piedi e in bicicletta all’interno del quartiere. Collegandosi alla rete esistente, consentirà di raggiungere con maggiore facilità e sicurezza la scuola e la chiesa presenti nella zona.

Oltre alla riorganizzazione funzionale della strada, l’intervento comprende anche la completa asfaltatura dell’intero tratto interessato dai lavori.

