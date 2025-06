Stefano Capannelli saluta il nuovo rettore dell’Univpm: “Felici che sia stato scelto un ingegnere”

ANCONA – “L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona si congratula vivamente con il professor Enrico Quagliarini, del dipartimento di Ingegneria, nuovo Rettore dell’Università Politecnica delle Marche per il sessennio 2025-2031.

“Si tratta di un riconoscimento che noi tutti accogliamo non soltanto come il giusto coronamento dell’attività di ricerca di un collega di pregio, ma anche come un riconoscimento che premia un’intera categoria e ricorda come la nostra figura professionale sia una professione intellettuale collegata alle principali sfide per la modernizzazione dei territori e del Paese: siamo attori protagonisti nell’innovazione dell’edilizia, nelle sfide della transizione energetica, nel contrasto alla crisi climatica, nella mitigazione del rischio sismico, alle nuove frontiere dell’alta tecnologia. Dove esiste modernità, c’è ingegneria, come dimostra il costante aumento delle immatricolazioni in tutta la Penisola.

“Auguriamo buon lavoro al prof. Quagliarini e auspichiamo una collaborazione proficua con il prestigioso Ateneo marchigiano che a 5 anni dal conseguimento del titolo consente un livello di occupabilità, ai giovani, pari al 92,4%. Il merito di questo e di altri traguardi va all’attività sinora intrapresa dal Rettore Gregori, a cui va il nostro affettuoso saluto, oltre al sincero ringraziamento per le feconde relazioni stabilite tra il nostro ente ordinistico e il mondo universitario“.

Ad affermarlo è stato Stefano Capannelli presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona.

