Fano, a Largo Rastatt sventola alta la Bandiera blu 2025

FANO – Il colore è quello del mare e del cielo in cui sventola mossa dal vento. La Bandiera blu 2025, attestato di qualità nella gestione delle tematiche ambientali legate all’ecosistema marino e in generale al litorale, da questa mattina domina Largo Rastatt, dove è stata issata alla presenza del sindaco Luca Serfilippi, del vicesindaco e assessore all’Ambiente Loretta Manocchi e dell’assessore al Turismo Alberto Santorelli.

«Siamo molto felici oggi di celebrare questo momento, perché la Bandiera Blu è un riconoscimento importante – commenta il sindaco – Non premia solo l’eccellenza delle nostre acque, ma anche l’impegno nel rendere Fano una città apprezzata e rispettosa dell’ambiente. È il frutto di un grande lavoro di squadra dagli assessorati, agli uffici, alle forze dell’ordine, fino alle scuole ed è un elemento distintivo in cui crediamo profondamente».

«Il rischio in questi casi è pensare che si tratti di un risultato scontato, quasi un appuntamento scritto che si ripete ciclicamente ogni inizio estate – fa notare il vicesindaco – In realtà non è così, perché dietro l’attestato della FEE (Foundation for Environmental Education, l’organizzazione riconosciuta dall’Unesco che concede le bandiere ndr) c’è il lavoro quotidiano di centinaia di professionisti e addetti ai lavori che si prodigano su tutti i fronti strategici, dalla qualità delle acque alla gestione dei rifiuti fino alla mobilità sostenibile. L’educazione e la formazione ambientale, in particolare, sono due dei parametri più rilevanti per la concessione dell’attestato e su questo fronte Fano è a livelli molto alti. A tutte le donne e gli uomini che si sono spesi e si spendono per ottenere questo riconoscimento va il nostro grazie».

«Il significato della Bandiera blu per le località di mare è sempre maggiore – rileva l’assessore al Turismo Alberto Santorelli – Dietro quell’unico simbolo sono infatti raccolti contenuti di spessore, che caratterizzano la città premiata, attribuendole qualità importanti. Fano anche per questa estate conferma i suoi pregi e le sue virtù, proponendosi ai turisti come località pulita, servita e accogliente. Dopo gli ottimi numeri del ponte di Pasqua, del primo maggio e del 2 giugno ci aspettiamo un’estate di grandi presenze e soprattutto di alto gradimento da parte dei visitatori».

