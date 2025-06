Celebrato ad Ancona il 211° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

La cerimonia, che si è svolta al Passetto, ha segnato il momento conclusivo di un fitto programma di celebrazioni nelle principali piazze di tutti i capoluoghi di provincia, in un ideale abbraccio tra la Benemerita e le comunità marchigiane

ANCONA – Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, nella suggestiva cornice del Passetto di Ancona, la celebrazione del 211° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nel giorno più importante per i Carabinieri di tutt’Italia, la cerimonia del capoluogo di regione ha segnato il momento conclusivo di un’intensa giornata di analoghe commemorazioni che si sono svolte ad Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro, in luoghi iconici delle quattro città.

Le celebrazioni ad Ancona sono iniziate con la deposizione da parte del Comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale di Brigata Nicola Conforti, di una corona d’alloro dinanzi al monumento ai caduti, nel piazzale della Caserma “Burocchi” di via XXV Aprile. Subito dopo un reparto di formazione, composto da militari in grande uniforme speciale, da varie unità tratte dalle articolazioni dell’Organizzazione Speciale, da una rappresentanza di comandanti di Stazione e da Carabinieri forestali, si è schierato in piazza IV novembre per rendere omaggio al Generale Conforti, al ricco parterre di autorità ed ospiti intervenuti ed alla cornice di pubblico che, attratto dalle note della Fedelissima, ha voluto assistere alla cerimonia militare, in un contesto ulteriormente impreziosito da un’esposizione statica di alcuni dei più moderni mezzi operativi, posizionati all’ombra del monumento ai caduti della prima guerra mondiale.

Nei saluti di apertura il Comandante della Legione ha rivolto un commosso ricordo proprio ai caduti di ogni tempo nonché a tutti i colleghi che hanno sacrificato la vita per la tutela del nostro Paese e la salvaguardia delle sue Istituzioni. “Le vedove e i congiunti qui presenti” – ha sottolineato il Generale Conforti – “sono i silenziosi testimoni del ricordo e dell’esempio, che deve continuare a illuminare e nutrire il nostro operato”. Il Comandante si è quindi soffermato sul ruolo del Carabiniere, evidenziando come ciascun appartenente all’Arma sia chiamato ogni giorno a svolgere “…una missione non solo declinata in chiave operativa per arginare l’illegalità, ma anche con funzione di ascolto e rassicurazione sociale, in linea con quella vocazione di vicinanza alle comunità, cifra distintiva dell’Arma, che è emblematicamente espressa dalle Stazioni Carabinieri, preziosi presidi di conoscenza e sicurezza, chiamate a partecipare alla vita delle comunità, con autorevolezza e umanità, svolgendo una primaria funzione di rassicurazione sociale”.

Ha quindi posto l’accento proprio sulla capillarità dell’Arma sul territorio di tutto il Paese. Un modello che anche nelle Marche, attraverso le sue 16 Compagnie, 151 Stazioni, la Tenenza di Falconara, i tanti presidi dell’organizzazione Forestale e dei reparti speciali, assicura un legame granitico con le comunità e “…un “radicamento” che oggi guarda con particolare attenzione ai giovani e alla popolazione anziana, sempre più numerosa e fragile di fronte alle ansie della modernità, e a tutte le persone vulnerabili, tra cui le tante donne vittima di ogni forma di violenza, fisica e psichica”.

Citando poi le linee strategiche attuate dai Carabinieri delle Marche in maniera coerente con lo scenario sociale attuale, mirate in particolar modo al contrasto dei reati più diffusi e maggiormente lesivi della tranquillità della popolazione, il Generale Conforti ha sottolineato, quale esempio, l’efficacia dell’attività di controllo del territorio e dell’“…attività preventiva, accompagnata da mirati servizi sull’intero territorio regionale che hanno consentito di arrestare in flagranza nel 2024 e nei primi 5 mesi del 2025 ben 24 autori di truffe con la tecnica del finto carabiniere e identificarne e denunciarne in stato di libertà altri 83”. Ha fatto quindi riferimento ai tanti interventi a tutela delle donne vittime di violenza e ha posto particolare enfasi sulle attività a favore dei giovani, lanciando un monito agli adulti: “Dobbiamo saper catturare la loro attenzione e sintonizzarci sulle loro frequenze. Prenderli per mano e indicargli il traguardo affinché siano consapevoli e responsabili viaggiatori e non viandanti senza meta!”. Ha infine ricordato che, proprio per le meritorie attività svolte a tutela dei minori, quest’anno, in occasione della celebrazione della Festa dell’Arma che si è tenuta in Piazza di Siena a Roma, è stata tributata alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro al “Valor Civile”.

Sono stati quindi premiati i Carabinieri che si sono particolarmente distinti in tutta la regione, anche a rischio della propria vita, per attività di soccorso a persone in grave pericolo ovvero per operazioni di servizio in ambiti criminali estremamente gravi, come gli abusi ai danni di minori, le truffe agli anziani e i reati in danno dell’ambiente. In particolare sono state conferite quattro Medaglie di Bronzo al Valor Civile, un Encomio Solenne concesso dal Comandante Generale dell’Arma oltre a numerosi Encomi Semplici del Comandante della Legione Marche e del Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma. Inoltre, a testimonianza della solida sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola per la diffusione della cultura della legalità e per il contrasto delle devianze giovanili e del bullismo, sono stati premiati gli studenti degli istituti scolastici di alcune scuole primarie e secondarie di Ancona, Fermo, Tolentino, Osimo, San Benedetto del Tronto, Castelfidardo, Pergola, Fano, Pesaro, Camerano, Urbino e Ascoli Piceno, vincitrici del concorso artistico intitolato “Il Carabiniere: un amico che mi ascolta, un amico che mi aiuta” indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Comando Legione Carabinieri Marche. Le opere prescelte sono state ritenute dalla commissione giudicante particolarmente attinenti al tema tracciato dal concorso, in particolare per la loro capacità rappresentativa dell’immagine che le giovani generazioni hanno del Carabiniere, del suo ruolo sociale e dei valori di legalità, tolleranza, rispetto, giustizia e pace.

La manifestazione è quindi terminata con la resa degli onori finali al Comandante della Legione.

QUESTE LE PREMIAZIONI:

Medaglia di Bronzo al Valor Civile, concessa dal Presidente della Repubblica:

al Maresciallo Maggiore in congedo Gennaro IDEA e al Maresciallo Luigi SCAPICCHIO

«Con esemplare coraggio non esitava, insieme ad un commilitone, ad intervenire tempestivamente in una abitazione interessata da un violento incendio.

Senza alcun indugio, incurante del rischio, si introduceva nell’appartamento saturo di fumo, aprendosi un varco con un estintore, riuscendo a portare fuori una donna, esanime a causa delle ustioni riportate.

Collaborava altresì con gli altri soccorritori sopraggiunti per domare l’incendio, impedendo ulteriori conseguenze per la pubblica incolumità.

Grande esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

Corinaldo (Provincia di Ancona), 7 maggio 2016.

Medaglia di Bronzo al Valor Civile, concessa dal Presidente della Repubblica:

ai Brigadieri Francesco CARUSO e Francesco OLIMPIO

«Con pronta determinazione ed esemplare altruismo, durante un servizio di perlustrazione insieme ad un commilitone, interveniva nel luogo dove era stato segnalato un incendio.

Preso atto della gravità della situazione, in attesa dei soccorsi, senza alcuna esitazione si recava ai piani superiori dell’immobile per facilitare l’evacuazione degli abitanti rimasti intrappolati negli appartamenti.

Nonostante le difficoltà respiratorie, causate dalla densa coltre di fumo, si adoperava per condurre all’esterno una donna immobilizzata al letto, traendola in salvo.

Grande esempio di coraggio e senso del dovere».

Porto Sant’Elpidio (Provincia di Fermo), 21 dicembre 2016.

Encomio Solenne, concesso dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri:

al Maresciallo Maggiore Stefano PENNESI

«Addetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia carabinieri, libero dal servizio, evidenziando eccezionale spirito d’iniziativa, ferma determinazione e straordinario altruismo, unitamente ad altro militare, non esitava ad intervenire all’interno di una galleria dove si era verificato un grave sinistro tra un’ambulanza e un bus turistico.

Nonostante la densa coltre di fumo, a seguito dell’incendio dei mezzi coinvolti, con generoso slancio si addentrava nel tunnel, ove favoriva la messa in salvo e l’evacuazione dei 38 passeggeri del pullman, di cui 26 minorenni, per poi contribuire a mettere in sicurezza l’area e agevolare l’intervento dei soccorritori specializzati».

Urbino (provincia di Pesaro e Urbino), 27 dicembre 2023.

Encomio Semplice, concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Marche”:

al Brigadiere Alessandro CELLAMARE

«Con elevata professionalità, spiccato acume investigativo ed encomiabile dedizione, conducevano articolate indagini nei confronti di un soggetto responsabile di reiterati atti sessuali nei confronti di un minorenne.

L’operazione, che si concludeva con l’arresto dell’indagato e il sequestro di un ingente quantitativo di materiale a contenuto pedopornografico, riscuoteva diffusi consensi, esaltando il prestigio dell’istituzione».

Ancona, ottobre 2022 – ottobre 2023.

Encomio Semplice, concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Marche”:

al Vice Brigadiere Camillo DE LUCA, all’Appunto Scelto Qualifica Speciale Giuseppe NARDOCCI e all’Appuntato Scelto Giuseppe MARCHIONE

«Dando prova di elevata professionalità, spiccata iniziativa ed encomiabile spirito di servizio, unitamente ad altri militari, acquisiva determinanti elementi investigativi che consentivano di rintracciare un malvivente che, dopo aver perpetrato una truffa con il metodo del “finto carabiniere” in danno di una persona fragile, si stava dando alla fuga.

L’operazione, che si concludeva con l’arresto del prevenuto e la restituzione all’avente diritto dell’intera refurtiva ammontante a 47.950,00 euro, riscuoteva diffusi consensi esaltando il prestigio dell’arma dei carabinieri».

Ascoli Piceno e Folignano (Provincia di Ascoli Piceno), 21 marzo 2024.

Encomio Semplice, concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Marche”:

al Maresciallo Capo Nicola PAGANO

«Comandante di stazione carabinieri, evidenziando elevata professionalità, lodevole spirito di servizio, spiccato senso civico e coraggio, non esitava ad intervenire in soccorso di un uomo che, al culmine di una lite in famiglia, dopo aver esploso un colpo di pistola in aria, minacciava di togliersi la vita puntandosi l’arma ad una tempia.

Nella gravità della situazione, con sensibilità ed equilibrio, intraprendeva una efficace opera di mediazione, sino a conquistare la fiducia del malintenzionato, inducendolo a desistere dall’insano proposito.

L’encomiabile condotta suscitava diffusi consensi, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione».

Fiuminata (Provincia di Macerata), 24 settembre 2024.

Encomio Semplice, concesso dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri:

al Maresciallo Capo Francesco BARRA, al Maresciallo Ordinario Tiziano LATINI, ai Brigadieri Luca DE LEONI VITALE e Alfonso CARBONELLA, all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giorgio MORBIDELLI, al Carabiniere Scelto Giuseppe DI NUNZIO;

che ricevono la ricompensa anche in rappresentanza del Ten. Col. Simone CECCHINI, dei Marescialli Capo Andrea BARCHIESI e Luca GIROLOMINI, dei Marescialli Ordinari Massimo LUCARINI e Giacomo GIULIONI, degli Appuntati Scelti Qualifica Speciale Gianluca GELMI e Carlo TORELLI, degli Appuntati Scelti Andrea DI GIUSTINO e Gabriele PAPETTI e del Carabiniere Scelto Marco AQUILA, destinatari dello stesso riconoscimento.

«Evidenziando spiccato acume investigativo, notevole determinazione ed elevata capacità professionale, partecipava a complessa attività di indagine su un vasto traffico illecito di rifiuti speciali, costituiti da inerti da demolizioni, terre di scavo e materiali organici contaminati da inquinanti, provenienti dalle province di ancona e macerata.

L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 2 ordinanze di custodia cautelare, 1 obbligo di dimora, 2 misure interdittive e 17 deferimenti all’autorità giudiziaria, il sequestro di 83 camion e mezzi d’opera, 2 cave e 3 impianti di trattamento rifiuti, denaro ed altri beni per un valore di 5 milioni di euro e sanzioni amministrative a 188 aziende per un importo complessivo di 14 milioni di euro».

Ancona, luglio 2018 – gennaio 2021.

