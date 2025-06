LORETO – Continua il potenziamento dell’Ospedale di comunità “Santa Casa” di Loreto. Dopo le recenti acquisizioni a favore della Radiologia e del CUR, il Centro Unico Regionale neonatale punto di riferimento per numerose attività di diagnosi e cura, l’Ospedale è al centro dell’attenzione della Direzione Strategica Aziendale la quale sta mettendo in atto una serie di iniziative per acquisire personale e strumentazioni al fine di sviluppare ulteriormente l’attività.

In riferimento all’organizzazione del “Santa Casa” sono state bandite infatti, nella pubblicazione di marzo, n.10 ore settimanali per la branca specialistica di Dermatologia che sono state accettate da un professionista. L’incarico decorrerà a partire dal prossimo mese di luglio, in quanto è in fase di conclusione l’iter amministrativo per la stipula del contratto. In merito all’Ambulatorio dedicato per la cura delle lesioni croniche si specifica che erano precedentemente riservati a CUP due slot a settimana da 45 minuti ciascuno e nel 2024 per la branca specialistica di Dermatologia era presente attività ambulatoriale per 4 ore settimanali.

Dal prossimo martedì 10 giugno sarà operativo l’Ambulatorio specialistico ortopedico per consulenze a favore di pazienti che afferiscono al PAT (Punto di Assistenza Territoriale) e per consulenze ai pazienti ospiti della struttura. Questo ambulatorio, che deriva dalla convenzione con l’INRCA, potenzierà l’attività ortopedica istituzionale già garantita con l’attività specialistica presente in struttura di n.5 ore settimanali dove vengono svolte visite e infiltrazioni.

Si comunica infine che è in corso di riorganizzazione l’attività della terapia antalgica con la programmazione di visite per la terapia del dolore a partire da martedì 10 giugno per un giorno a settimana tutti i martedì e l’integrazione con l’attività del PICC team (catetere venoso centrale ad inserzione periferica) per ospiti della struttura e per pazienti provenienti dal domicilio e da strutture residenziali territoriali a partire dal prossimo 24 giugno.

Relativamente all’ecografo per l’attività ambulatoriale si comunica che sono già in essere delle gare per acquisire ecografi dei quali n. 2 sono previsti proprio per l’Ospedale di Comunità di Loreto. In merito alla disponibilità di acqua è stata attenzionata la ditta affinché i distributori siano sempre efficienti e ben forniti in vista anche del periodo estivo. Da ultimo, il CUP funziona regolarmente, tutti gli slot sono attivi per tutta la popolazione, non solo del territorio.

Potenziamento di attività e massima attenzione ai bisogni di salute della popolazione, dunque, con ambulatori dedicati e una visione progettuale della AST Ancona che punta a garantire sempre di più i servizi nel territorio.

