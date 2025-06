Concluso il concorso artistico tra Confservizi Centro Italia e Liceo Artistico Mannucci

Premiata l’opera della classe 2ª D. Serafini: “Un’esperienza concreta di lavoro”. Toppan: “Un progetto educativo e creativo di grande qualità”

ANCONA – Si è svolta questa mattina presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona la cerimonia di premiazione del concorso artistico promosso da Confservizi Centro Italia, che ha visto coinvolti gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative nella realizzazione di un pannello decorativo destinato alla sala riunioni della sede dell’associazione.

A ricevere il primo premio è stata l’opera realizzata da Marta Pecora, Aurora Marconi, Silvia Barbaresi e Amira Mansouri studentesse dalla classe 2ªD, selezionata per la qualità compositiva, la chiarezza espressiva e la forte aderenza ai valori del servizio pubblico. L’elaborato sarà installato nei prossimi giorni nella sede di Ancona dell’associazione, mentre il premio in denaro di 800 euro verrà utilizzato per l’acquisto di materiali didattici.

Durante la cerimonia, il Dirigente Scolastico Luca Serafini ha sottolineato il valore formativo del progetto: “Un’esperienza che ha simulato una committenza reale e ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con tempi di consegna precisi, come accade nel mondo del lavoro. Lavorare in un contesto simile è stato importante anche sul piano didattico: i tempi sono stati rispettati, la qualità c’è stata, e l’entusiasmo pure”.

La prof.ssa Federica Toppan, referente dell’iniziativa, ha espresso grande soddisfazione per il livello complessivo dei lavori presentati: “Scegliere non è stato facile. Tutti gli studenti hanno lavorato con impegno e serietà, producendo elaborati di alto livello. Anche chi non ha vinto può sentirsi orgoglioso del percorso fatto: ogni opera raccontava un’interpretazione autentica del tema e una grande sensibilità artistica”.

Un riconoscimento al valore dell’iniziativa è arrivato anche dal presidente di Confservizi Centro Italia, Antonio Gitto: “Questo concorso ha permesso agli studenti di riflettere, attraverso il linguaggio dell’arte, su cosa significhi oggi servizio pubblico. È stato un esercizio di cittadinanza visiva e creatività responsabile: un’alleanza tra mondo educativo e funzione pubblica che va coltivata”.

La direttrice Alessia Agordati ha infine ribadito l’importanza strategica di iniziative come questa: “Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: il mondo dei servizi pubblici è fatto anche di bellezza, di relazioni, di visione. Grazie a tutti i ragazzi e ai docenti per aver tradotto questi concetti in immagini potenti e partecipate. Il valore dell’impegno collettivo è già di per sé un grande risultato”.

Il concorso si inserisce nel piano di radicamento territoriale e culturale di Confservizi Centro Italia, che promuove dialogo, innovazione e formazione nei settori dell’acqua, dell’energia, dell’ambiente, del trasporto pubblico e delle farmacie comunali.

