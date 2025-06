Nella ruzzola non esiste la crisi del settimo anno

CUPRAMONTANA – Una volta si diceva che in un matrimonio la crisi arrivava intorno al 7° anno. Ora credo questo detto non valga più. Si ha notizia di chi addirittura non termina in coppia nemmeno il viaggio di nozze.

Ma se in amore esiste ancora questo detto, nello sport, in particolare nella ruzzola, a Cupramontana è stato decisamente smentito. La Società Cupra Massaccio, fondata nel 2018, (Massaccio è l’antico nome di Cupramontana), presidente Mario Agnetti, nella corrente stagione 2024/2025, la sua squadra di baldi giovani (si fa per dire) ha vinto il girone di Ancona nella categoria C, lancio della ruzzola nella Figest, superando alcune formazioni sulla carta ben quotate come Corinaldo Prima o poi, Castiglioni-Ripalta e Le Conce.

La formazione comprende alcuni giocatori autoctoni come lo stesso Mario Agnetti, il decano dei ruzzolati Pasquale Scortichini, Alberto Papa di Cupramontana, Gianluca Meloni di Castelplanio.

Fanno poi parte del team, anche Bruno Perini di Serra De’ Conti, Albertino Albertini, Gervasio Papi, Giancarlo Rossi e Mauro Franceschetti da Trecastelli.

Insomma una squadra mare/monti che fa sul serio e che non vuole fermarsi a questo risultato che è solo l’inizio, anche se Il presidente e capitano rimane sempre con i piedi per terra. D’altronde con cognomi come Papa e Meloni la squadra è in una botte di ferro!!!! Allora possiamo certamente affermare che il Cupra Massaccio è una squadra che il settimo anno lo ha superato alla grande!

