Alla Sagra del bombetto di Ancona si ascolta buona musica con il gruppo One Way / VIDEO

ANCONA – Anche l’anno scorso alla Sagra del Bombetto il Gruppo musicale One Way era stato chiamato ad esibirsi, ma il maltempo aveva impedito il concerto. Quest’anno la Band anconetana ha intrattenuto tutti, con una formazione parzialmente rinnovata nei componenti e nel repertorio.

Tra il personale maschile i componenti del Gruppo Musicale sono sempre gli stessi: abbiamo Simone Carotti al basso, Alessandro Lazzari alle chitarre, Matteo Lentinio alle tastiere e Mauro Mosciatti alla batteria.

Serena Rossi, alla quale vanno tutti i ringraziamenti, è stata sostituita da Silvia Pirani, che ha portato al Gruppo una ventata rock, contribuendo ad un rinnovamento del repertorio. La parte emozionale e struggente è sempre affidata a Giulia Cecconi, che in piazza Salvo d’Acquisto ha ricevuto la visita di non pochi piccoli fans. Al concerto si sono visti parecchi bambini, uno spettacolo che purtroppo non siamo più abituati a vedere, e questo interesse, oltre all’abbassamento dell’età media del pubblico, è sicuramente un buon auspicio per la Band.

Arrivederci quindi con altre esibizioni di One Way. La Musica conquista grandi e piccini anche in questo inizio della stagione estiva.

