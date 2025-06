Ad Ancona interessante convegno sull’impegno politico dei cattolici

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nella Sala del Consiglio comunale di Ancona, si è tenuto un interessante convegno su “Una politica per il bene comune – il ruolo dei Cattolici”.

L’incontro è stato organizzato dall’ex presidente del Consiglio Comunale Tommaso Sanna. Le relazioni hanno suscitato un acceso dibattito, al quale hanno preso parte ben sette interventi. Sono state fatte riflessioni sull’età avanzata di molti sacerdoti e sul problema dell’astensionismo.

Tommaso Sanna ex presidente del Consiglio Comunale: “L’incontro di oggi nasce per una mia esigenza. Dopo dieci anni nei quali ho ricoperto la carica di consigliere comunale, mi sono interrogato su quale fosse la forma più efficace per incidere come cattolico nella vita politica.

Simone Pizzi, presidente del Consiglio Comunale: “In questo momento storico, caratterizzato da una scarsissima fiducia nelle Istituzioni, è necessario riscoprire la responsabilità nella costituzione del bene comune. Paolo VI sosteneva che la Politica fosse la più grande forma di carità.

Piergiorgio Carrescia, già Deputato del Partito Democratico dal 2013 al 2018 (dopo un accurato excursus storico sulla presenza dei cattolici, dalla Rivoluzione Francese alla scomparsa della Democrazia Cristiana): “ L’impegno politico dei cattolici è importante per promuovere il bene comune, che non si identifica soltanto con il benessere economico, ma è l’insieme di condizioni sociali che permettono a tutti di sviluppare le proprie capacità e di vivere con dignità. I valori cristiani possono contribuire a orientare le scelte da adottare su temi fondamentali come il rispetto della vita, la solidarietà verso i più deboli, la promozione della pace. La Dottrina Sociale della Chiesa invita esplicitamente i cattolici a partecipare attivamente alla vita pubblica, non soltanto come cittadini, ma anche come testimoni di valori etici. La partecipazione non è solo una questione di diritti, ma anche di doveri. Ci sono tanti problemi che stanno emergendo, come l’Intelligenza Artificiale, che devono trovare una soluzione a livello politico. Se vogliamo mettere al centro l’impegno dei cattolici dobbiamo, a mio avviso, riprendere i concetti di ‘prendersi cura’ e di garantire la solidarietà. In conclusione, la Politica ha bisogno dei cattolici”.

Per quanto riguarda la presenza di partito cattolico, io credo che non sia più possibile, in quanto è cambiato il contesto che ne aveva sollecitato la costituzione.

Marcello Bedeschi, già Dirigente dell’Azione Cattolica e Memoria cittadina: “La mia storia è iniziata qui ad Ancona, prima come Dirigente dell’Azione Cattolica con Vittorio Bachelet e poi come membro del Pontificio Consiglio dei Laici, nominato da Giovanni Paolo II e confermato da Benedetto XIV e da papa Francesco. Prima però voglio portarvi i saluti del cardinale Menichelli, che mi ha detto al telefono la seguente espressione: “Ah finalmente si ricomincia a camminare”, in quanto qualcuno gli deve aver mandato sul cellulare la locandina del Convegno sull’impegno politico dei cattolici.” Sulla questione si è perso del tempo prezioso, anche se la Chiesa ha sempre mantenuto in piedi la riflessione sull’argomento.

“Ho conosciuto Menichelli nel 1961 ad un Convegno a Loreto , in occasione del 70° Anniversario dell’enciclica di Leone XIII Rerum Novarum, nel quale Giorgio La Pira parlò per la prima volta di Bene Comune. Io avevo 21 anni, Menichelli ne aveva 22 ed era agli ultimi anni di seminario prima di diventare sacerdote e da allora siamo rimasti sempre in contatto. I cattolici devono operare nel campo sociale per il Bene Comune, favorendo gli individui ma anche la collettività.

Marco Lucchetti, già consigliere ed assessore regionale ed ex segretario regionale della Cisl: “Si parla molto da un po’ di tempo a questa parte dell’impegno politico dei cattolici, ma forse il merito di tutto questo è della Settimana Sociale di Trieste. Voi dovete sapere che ogni tre anni la Chiesa propone di indicare una questione per il laicato cattolico, e si ritira a riflettere su alcune tematiche che riguardano la società. Le due sedi precedenti sono state Reggio Calabria, dove si è parlato di ambiente, anche a seguito dell’enciclica Fratelli tutti, e di Cagliari, dove si è parlato di lavoro.

“Alla Settimana sociale di Trieste si è parlato di partecipazione e di democrazia. Nelle conclusioni di Francesco dette a Trieste, il papa ha detto che la Democrazia è in crisi ed è in pericolo, ma purtroppo le sue riflessioni non sono rimbalzate molto sull’opinione pubblica italiana. Si tratta di una riflessione pesante, in quanto per la prima volta un papa si è espresso in questi termini. Queste ultime tre Settimane Sociali hanno riproposto l’impegno dei cattolici nella società italiana. Tutti i Paesi che hanno adottato la democrazia difficilmente riescono a mantenerla, e questo deriva da diversi fattori, come è il caso dell’effetto della globalizzazione, che sta spostando risorse dai Paesi occidentali ad altri Paesi, che sono cresciuti e sono stati sdoganati anche nei bisogni. Ma vi sono anche altre problematiche, come le moderne tecnologie, che avranno certamente ricadute in termini occupazionali. Pensiamo anche alle influenze di Paesi stranieri allo svolgimento delle elezioni democratiche. Attraverso i social si riescono a spostare i consensi. C’è il discorso del calo della partecipazione, che è l’elemento fondativo della democrazia.

A casa nostra ci sono altri elementi corrosivi del sistema democratico, pensate per esempio alla crisi educativa, in quanto il mutamento della Famiglia ha inciso profondamente in una crisi educativa profonda. Pare che la nostra Comunità si stia disinteressando dei giovani, non si fanno più figli, la denatalità è un segno evidente. I ragazzi scappano dal nostro Paese, lasciamo perdere alcuni fenomeni sociali, come il bullismo, ma aggiungiamo la crisi del Welfare. Siamo in una situazione delicata, il Sistema Sanitario Nazionale non regge più, perché non vi sono più risorse, il 40% delle spesa complessiva sta diventando privata. Pensiamo poi al lavoro, che è sempre stato considerazione un mezzo di emancipazione, sul quale abbiamo fondato la Repubblica, come dice la Costituzione.

Da un po’ di tempo parliamo di lavoro povero, sia in termini di stabilità che di incidenti, molti che lavorano non riescono ad essere autosufficienti. Pensiamo alla scuola, che continua a espellere molti ragazzi, per cui abbiamo il fenomeno di due milioni e mezzo di ragazzi che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Ma vi rendete conto? Tutte queste cose ci fanno dire che non ci occupiamo abbastanza dei ragazzi, e non è una cosa bella. Possiamo anche andare avanti, pensate al senso del civismo nel nostro Paese. Io sostengo che non è nato mai un vero civismo, in quanto credo che la mancanza di senso civico sia dovuto alle due ideologie dominanti, in quanto la Chiesa ha risentito del Non Expedit di Pio IX, di cui ci ha parlato Piergiorgio, ha sempre visto lo Stato con sospetto: pensiamo al fatto che nel catechismo non si è mai insegnato che l’evasione fiscale è un peccato: riguardo ai comunisti, essi hanno detto che prima veniva il partito e poi lo Stato.

“Dobbiamo poi aggiungere l’egoismo, l’individualismo, le rotture sociali, non esiste più la Piazza nelle nostre città e tante altre cose. Di fronte a questo fenomeni, di fronte a questi pericoli che consumano il tessuto democratico, io credo che sia doveroso dare una risposta. Non è pensabile che l’unica risposta sia lo scontro frontale di due blocchi politici in questo Paese, che non si rendono conto che acuiscono ulteriormente e approfondiscono i problemi che abbiamo. Guardate, io non voglio essere pessimista perché vi sono anche elementi di forza della nostra società, pensate al Volontariato. Vedete, nel Dopoguerra i cattolici hanno contribuito alla rinascita del Paese soprattutto con l’apporto culturale, nel senso che l’esperienza di Camaldoli aveva richiamato le migliori intelligenze dell’epoca, e aveva dato un orizzonte al nostro Paese. Nella Costituzione è presente gran parte della Dottrina Sociale della Chiesa. I valori che la Costituzione ha incamerato sono valori forti che sono stati spesso originati dal pensiero cattolico e da una grande capacità di dialogo e di mediazione.

“Ora, se è vero che dobbiamo ricominciare a ricostruire, il mondo cattolico oggi non è nelle condizioni di allora. I cattolici non sono più maggioranza, per questo occorre uno sforzo in più di dialogo e di mediazione, se vogliamo essere costruttivi. Dobbiamo esprimere una capacità di dialogo e di mediazione maggiore di quella che abbiamo messo in campo nel Dopoguerra, perché la complessità è enorme nelle nostre comunità. Il mondo cattolico è molto ricco di cultura e di conoscenza. Proprio a Trieste sono state messe in campo proposte ed idee molto importanti, per esempio la necessità di un dialogo sulle questioni fondamentali del nostro Paese, come il problema del Debito, che tranquillamente stiamo scaricando anche qui sui giovani.

“Voi avete sentito ultimamente qualche discussione politica sul nostro Debito, sulla denatalità? Non parliamo poi delle questioni ambientali, rese ancora più tragiche dall’andamento della guerra. Credo che dobbiamo rimettere in campo tutta la nostra capacità per dare un contributo, nel senso che non è indifferente la scelta partitica o la scelta politica. Dobbiamo essere molto chiari, fino ad oggi nella Chiesa italiana, nelle comunità parrocchiali, nelle diocesi è invalsa una paura, dalla fine dell’esperienza della Democrazia Cristiana, che ha portato ad una paralisi partecipativa ed agnostica rispetto alla Politica a tutti i livelli. Nelle parrocchie non si è discusso più di politica perché soprattutto i sacerdoti avevano paura della divisione, per timore di avere problemi con persone di centro- destra o di centro-sinistra.

“Per esempio, dobbiamo domandarci come mai vi è questo calo della partecipazione, non vi è più la credibilità dei partiti, che sono arroccati sulle proprie posizioni e non creano le nuove classi dirigenti che dovrebbero guidare il Paese. Quei pochi giovani che entrano in politica, spesso lo fanno non come servizio alla comunità ma come crescita di se stessi. La politica ormai viene fatta dalle classi dirigenti mediocri, perché i migliori si sono astenuti nel fare politica. La Politica è un servizio: questo è un grande messaggio che dobbiamo fornire alla nostra comunità. Dobbiamo far leva sulle nostre convinzioni che debbono essere ferme. Il dialogo e la mediazione sono fondamentali in una politica seria, e se i cattolici sono convinti che la politica è per il bene comune, dobbiamo avere a mente la competenza. Spesso abbiamo nei posti di grande responsabilità persone incompetenti. Basti pensare al Parlamento, al fatto che molti nostri parlamentari non sono neppure laureati. C’è un grande lavoro da fare.

A Trieste sono stati affrontati molti problemi. In conclusione, c’è bisogno della presenza dei cattolici che diano il loro contributo al nostro Paese, in quanto, secondo me, magari sbaglio, nello scenario italiano, le attuali rappresentanze politiche fanno fatica a reinterpretare le cose di cui abbiamo parlato. Siccome siamo nell’anno del Giubileo della Speranza, dobbiamo aver fiducia che lo Spirito ci illumini e ci dia la forza per ritornare a contribuire costruttivamente per il nostro Paese.

Possiamo dire che si è trattato di un momento interessante che, partendo dall’impegno dei cattolici in politica, ha poi affrontato delle considerazioni sull’attuale periodo storico che noi tutti stiamo vivendo: un’occasione rara, da gustare fino in fondo. Si è sostanzialmente parlato di noi stessi, dell’oggi impellente e del futuro incerto alle porte: l’unica osservazione è che una tale riflessione sarebbe stato più opportuno fosse partita internamente dal mondo della politica. Ma quel mondo è in crisi e qualcuno doveva pur pensarci.

