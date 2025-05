Sorpreso a vendere falsi capi di abbigliamento: denunciato e sanzionato per 5 mila euro

JESI – È stato denunciato per ricettazione e sanzionato con 5 mila euro un 52enne residente a Fabriano sorpreso dalla Polizia locale a vendere merce contraffatta. Circa un centinaio i capi di abbigliamento ritrovati nella sua vettura, tutti con noti marchi taroccati.

Gli agenti lo hanno individuato in Via San Giuseppe mentre, con una maglietta in mano, stava verosimilmente trattando il prezzo con un potenziale acquirente. Quest’ultimo, alla vista degli agenti, si dileguava immediatamente, mentre il venditore, che stava per risalire nel Suv parcheggiato accanto, veniva fermato per il controllo. Notate diverse scatole di scarpe con un noto marchio sportivo presenti nel sedile posteriore ed immaginando che nel baule se ne potessero trovare altre, gli agenti chiedevano allo stesso di mostrare il triangolo di emergenza obbligatorio. L’uomo è stato pertanto costretto ad aprile il baule, da dove saltava fuori un numero impressionante di capi di abbigliamento di ogni genere e di ogni marca, evidentemente falsi.

Per l’uomo, sprovvisto tra l’altro di licenza per la vendita, è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per ricettazione e introduzione nel territorio italiano di marchi contraffatti, con sequestro penale della merce e sanzione amministrativa di 5 mila euro per vendita abusiva in area pubblica.

