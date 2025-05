Fratelli d’Italia prende posizione sul degrado urbano di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Dal Circolo territoriale di Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo: “Due anni, sono trascorsi esattamente due anni dall’insediamento di questa “nuova” amministrazione comunale, faziosa di squilli di tromba innovatori in campagna elettorale, per una città più vivibile e pulita. Questo è un appello a tutti i chiaravallesi, che sono stati e continuano ad essere presi in giro, da progetti di una città più “green” ma soprattutto verso un paese in linea a comuni italiani ed europei moderni ed efficienti.

“Noi di Fratelli d’Italia di Chiaravalle, ci rivolgiamo a Voi cittadini delusi e scontenti, che continuate a scrivere, ad inviare mail con foto in caselle postali comunali fantasma, per dimostrare il degrado della VOSTRA città senza risposta. Quest’ultimo un atteggiamento arrogante e poco rispettoso verso chi ha espresso fiducia nel miglioramento del proprio ambiente abitativo, verso chi ingenuamente abbia creduto in svolte decisive per fronteggiare i problemi atavici di Chiaravalle. Ovunque si vada, dal centro alla periferia, risalta la sporcizia e l’incuria dilagante.

“Alle piste ciclabili è offensivo attribuirgli questo termine, più che altro percorsi di guerra per carri armati, marciapiedi colpevoli di numerosi incidenti, a bambini e persone anziane con difficoltà motorie. Non esiste un tratto di strada che rispetti la giusta fattibilità di un percorso cittadino pedo-ciclabile, parchi e giardini pubblici imbrattati da rifiuti ormai fossilizzati, cestini per rifiuti generici inesistenti, richiesti più volte da comitati residenziali disperati. Deiezioni canine ed escrementi di vario genere, adornano il centro storico e periferia.

“Il centro storico è ormai una zona in preda all’anarchia di circolazione stradale e all’abbandono di rifiuti di ogni genere. Auto in sosta davanti a portoni segregando i residenti nelle proprie abitazioni, impotenti dinnanzi ad interventi negati ed inutili della polizia urbana locale.

“Insomma, una città in pieno degrado accettato in modo frustrante, negando a chiunque il diritto come contribuente puntualmente aggravato, di ricevere un ambiente urbano che rispetti la soglia di minima vivibilità.

“A tutta questa inefficienza gestionale si aggiunge l’offensivo benestare palese del sindaco e della giunta comunale, alla distruzione di gran parte del territorio agricolo di Chiaravalle e zone limitrofe a favore di installazioni di impianti fotovoltaici, e noti progetti industriali dannosi per la salubrità dei cittadini.

“Noi di Fratelli D’Italia, vogliamo e pretendiamo una città PULITA, SICURA E VIVIBILE, pertanto esortiamo tutta la cittadinanza a reagire a questo comportamento dannoso e lesivo per noi in questo tempo e per il futuro dei nostri figli. Due anni, quindi, cari chiaravallesi a voi la pagella e l’esame finale, bocciati o promossi?”

