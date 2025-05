Fano mette in campo il nuovo Piano parcheggi con agevolazioni e abbonamenti 

FANO – Dopo mesi di lavoro e un proficuo confronto con il Tavolo Economico, l’Amministrazione comunale ha approvato il nuovo Piano dei Parcheggi, un progetto pensato per rispondere alle esigenze della città e migliorare il decoro urbano, tanto nel centro storico quanto nella zona mare. Il piano prevede numerose agevolazioni e nuovi abbonamenti dedicati a chiunque voglia parcheggiare, residenti, dimoranti, strutture ricettive e operatori economici.

«Il nostro obiettivo — spiega il sindaco Luca Serfilippi — è favorire una maggiore turnazione nei parcheggi, fondamentale per sostenere il commercio locale e rendere più fruibili le aree maggiormente frequentate. Grazie alla collaborazione con il Tavolo Economico, siamo riusciti a individuare una soluzione condivisa: parte delle risorse derivanti dal piano sarà destinata al sostegno di iniziative come il BrodettoFest, alla promozione degli Itinerari della Bellezza e al supporto di attività imprenditoriali innovative, capaci di generare occupazione e ricadute positive sul tessuto economico locale. Investiremo inoltre — in accordo con le associazioni di categoria — nel potenziamento e nella cura del decoro urbano, con particolare attenzione al lungomare e al centro storico, per fare di Fano un biglietto da visita sempre più accogliente e curato».

Grande attenzione è stata riservata ai residenti e agli operatori economici: «Dal 1° ottobre — prosegue Serfilippi — saranno disponibili nuovi abbonamenti agevolati per chi vive o lavora nel centro storico. Non mancheranno nuove opportunità di sosta gratuita grazie alla realizzazione di ulteriori stalli bianchi: sia nel parcheggio Volta, destinato al periodo estivo, sia con l’ampliamento del parcheggio della Caserma Paolini, che offrirà 80 nuovi posti liberi, consolidando il suo ruolo di principale polmone a servizio del centro».

L’assessore alla mobilità Alessio Curzi ha illustrato nel dettaglio le novità: «Prevediamo complessivamente circa 800 nuovi stalli a pagamento: 187 permanenti, attivi da ottobre 2025, e 608 stagionali, disponibili entro il mese di luglio. Oltre a garantire la turnazione, abbiamo pensato a diverse tipologie di agevolazioni per rispondere alle varie esigenze. Dal 1° luglio al 15 settembre sarà possibile usufruire di tariffe settimanali molto vantaggiose: 30 o 35 euro a seconda della zona, acquistabili direttamente ai parcometri con carta di credito, senza necessità di registrazione oppure tramite App.

“Abbiamo inoltre introdotto una vera e propria rivoluzione per residenti, dimoranti e operatori economici: sarà possibile richiedere un abbonamento stagionale al costo di 100 euro, mentre per le strutture ricettive sarà disponibile un abbonamento stagionale da 40 euro. Tutti gli abbonamenti saranno completamente digitali e gestibili tramite il portale ASET, previa registrazione, in linea con l’obiettivo di modernizzare i servizi, ridurre la burocrazia e facilitare l’accesso. Con il nuovo Piano dei Parcheggi cogliamo l’occasione per riqualificare e migliorare aree oggi in condizioni di degrado, rendendole finalmente più decorose e funzionali per cittadini e visitatori» conclude Curzi.

