Il Comune è impegnato a ridurre il rischio allagamenti a Marotta Nord

L’Amministrazione comunale ha aggiornato la cittadinanza sugli interventi in corso e sui futuri cantieri

MAROTTA – Si è tenuta l’assemblea pubblica promossa dall’Amministrazione comunale per aggiornare i cittadini di Marotta Nord sull’avanzamento dei lavori in corso per la riduzione del rischio allagamenti nel quartiere.

Un incontro partecipato, durante il quale il sindaco Nicola Barbieri e i tecnici comunali hanno illustrato in dettaglio le opere attualmente in corso, quelle programmate per i prossimi mesi e gli obiettivi futuri.

In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’intervento strategico riguardante l’attraversamento del canale per la raccolta delle acque meteoriche sotto la strada statale 16 e la linea ferroviaria adriatica.

Dopo l’avvio delle opere propedeutiche, l’intervento entrerà nella sua fase cruciale nelle giornate del 21 e 22 giugno, quando è prevista, in accordo con RFI, l’interruzione temporanea del traffico ferroviario per consentire la realizzazione del nuovo canale sotto la linea ferroviaria.

Le date del 21 e 22 giugno rappresentano la prima finestra tecnica utile concessa da RFI, che ha già programmato in quei giorni altri interventi lungo la linea adriatica. Durante queste 48 ore di lavori intensivi, è inoltre prevista, in accordo con Anas e gli altri enti coinvolti, la chiusura totale della statale 16 nel tratto interessato. A seguire si proseguirà con la realizzazione del canale sulla statale per raccordare l’opera con il sistema esistente: il canale già realizzato in via Corfù (a monte della Statale) e quello di via Chienti (lato mare).

Al momento, la chiusura totale della statale è prevista solo per i due giorni sopra indicati, mentre nelle settimane successive le attività proseguiranno garantendo la normale circolazione a doppio senso o a senso unico alternato in base allo stato di avanzamento del cantiere.

In merito alla finestra tecnica RFI del 21 e 22 giugno, il sindaco Barbieri ha tenuto a ringraziare il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, per aver seguito e supportato il Comune nell’interlocuzione con RFI.

Nel frattempo proseguono anche i lavori in via Betti, che si estenderanno successivamente all’ultimo tratto di via Corfù e in via Martini per il completamento definitivo del canale di raccolta delle acque meteoriche.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato il progetto relativo alla realizzazione della vasca di laminazione adiacente al campo sportivo di via Martini, finalizzato a ridurre e rallentare la portata complessiva delle acque provenienti dall’autostrada e che attualmente confluiscono nel fosso di via Illica. Un’opera fondamentale per mitigare il rischio idrogeologico soprattutto nella zona di via Dalmazia e delle vie limitrofe. Per questo intervento sono già stati stanziati 800.000 euro a bilancio, con l’avvio previsto dopo la stagione estiva.

Infine, l’Amministrazione comunale ha annunciato che è in corso la progettazione del nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche di via Dalmazia, con l’obiettivo di partecipare ai futuri bandi per il rischio idrogeologico e ottenere i necessari finanziamenti per la sua realizzazione.

Nel corso della serata, infatti, il sindaco ha sottolineato l’importanza, in futuro, di reperire ulteriori fondi regionali e ministeriali per il rischio idrogeologico, a favore delle fragilità presenti nella zona Sud di Fano e a Marotta Nord: territori che, a causa della mancata realizzazione in passato di opere compensative in occasione della realizzazione della terza corsia, necessitano di attenzione non solo da parte dei Comuni, ma anche da enti sovracomunali.

La cittadinanza sarà costantemente informata sull’avanzamento dei lavori, sui cantieri programmati e su eventuali ulteriori modifiche alla viabilità che si dovessero rendere necessarie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it