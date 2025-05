Calcio giovanile, tutto pronto per il 2° Torneo “Fano Città del Carnevale”

FANO – Sport, passione e divertimento in campo per il grande appuntamento del calcio giovanile d’estate. Torna il 2º Torneo “Fano città del Carnevale” organizzato da ASD GIOVANE SANTORSO ed in collaborazione con l’Ente Carnevalesca e l’Assessorato allo Sport del Comune di Fano, presso il campo F. Montesi in Via Soncino a Fano che ospiterà diversi atleti provenienti da tutta Italia.

Saranno due gli appuntamenti per gli appassionati di calcio giovanile, il primo per la categoria U10 (anno 2015), che si svolgerà nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, sia mattino sia pomeriggio; il secondo appuntamento sarà riservato per la categoria U13 (anno 2012) e si svolgerà dal 3 al 7 giugno con gare dalle 18 alle 21.

Giunto alla sua seconda edizione, il torneo vedrà la partecipazione di oltre 20 squadre, alcune anche professioniste, provenienti da tutto il territorio provinciale regionale e nazionale, con giovani calciatori pronti a sfidarsi all’insegna del fair play, della sana competizione e del divertimento.

L’evento sarà anche un’occasione per poter promuovere il noto e dolce carnevale cittadino oltre al bel territorio fanese che si espande tra mare e collina. E per rispettare la tradizione, a dare il calcio d’inizio sarà proprio “el Vulòn”.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: genitori, amici, appassionati di sport e semplici curiosi sono invitati a partecipare per sostenere i giovani protagonisti del calcio di domani.

