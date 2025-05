Borse di studio BCC Fano: 225 talenti sul palco del teatro

Grande entusiasmo e partecipazione alla 29^ edizione dell’iniziativa dedicata alla memoria di Mirco e Monica Buttaroni: quest’anno sono stati erogati 85.000 euro. Un milione e mezzo nell’arco di 29 anni

FANO – Il merito dei giovani sale sul palco del Teatro della Fortuna grazie alle borse di studio promosse da BCC Fano. Entusiasmo e numeri crescenti rispetto all’anno scorso, con 225 ragazzi che hanno animato la 29^ edizione dell’evento BancaXScuola nel corso del quale, dal 1997, lo storico istituto di credito fanese consegna le borse di studio dedicate alla memoria di Mirco e Monica Buttaroni, i neosposini di Lucrezia che persero la vita nel 1996, dal rientro del viaggio di nozze, in seguito alla tragedia aerea che si verificò dopo il decollo da New York.

Ammonta a 85mila euro la somma complessiva che quest’anno la banca ha erogato agli assegnatari, in particolare soci, figli di soci o di dipendenti della banca che hanno frequentato con profitto l’ultimo anno di scuole medie, superiori e dei corsi di laurea triennale e magistrale. Sono ben 3.556 gli studenti che in 29 edizioni hanno ricevuto il riconoscimento, per un contributo complessivo erogato che sfiora il milione e mezzo. «Incoraggiare i giovani ad impegnarsi e investire sui loro talenti significa tracciare le linee di un nuovo futuro colmo di esperienze, competenze, cultura – ha sottolineato il Presidente BCC Fano Claudio Benvenuti –. Il territorio, di cui la banca è orgogliosa espressione, è il trampolino di lancio per migliaia di ragazzi che, grazie a studio, sacrificio, passione e perseveranza, hanno affrontato il percorso formativo nel migliore dei modi e sono pronti ad affrontare le sfide della società e del mondo del lavoro».

La cerimonia di consegna delle borse di studio, che ha visto anche i saluti iniziali del Sindaco di Fano Luca Serfilippi e del Presidente della Fondazione Teatro Stefano Mirisola, è stata l’occasione per il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni di rimarcare «il forte ruolo non solo economico, ma anche sociale, che la banca gioca nel territorio. Grazie anche al fatto che gran parte degli utili vengono reinvestiti a livello locale, con particolare attenzione ai giovani».

I momenti di premiazione sono stati inframezzati da interviste sul palco agli studenti protagonisti e da videointerviste realizzate da MOM Studio in collaborazione con l’Associazione Giovani soci BCC Fano-LAB Giovani Idee che hanno approfondito l’esperienza di studio di due giovani soci premiati, Martina Mercurio e Alex Bevilacqua, e messo in relazione le loro esperienze con le numerose attività organizzate dall’associazione in favore dei giovani soci e illustrate dalla presidente Alessia Giacinti e dal vicepresidente Matteo Ciaschini. I vantaggi che la banca offre ai giovani soci e ai soci sono numerosi e sono stati approfonditi dal Vicedirettore Generale BCC Fano Marco Rossi.

L’edizione 2025 di BancaXScuola ha visto anche il debutto della nuova iniziativa “L’Arte che conta: quando la bellezza incontra l’esattezza”, progetto di Terza Missione dell’Università di Urbino che nato dalla stretta collaborazione fra Ateneo, Scuole del territorio (in particolare cinque quinte del Polo 3) e BCC Fano che, oltre ad essere fra i soci fondatori di FanoAteneo, ha sostenuto economicamente i premi in palio. «L’obiettivo era far vivere agli studenti un’esperienza universitaria e fornire strumenti per una scelta universitaria il più possibile in linea con attitudini e aspettative – ha spiegato il prof. Nicola Loperfido, docente di Statistica dell’ateneo urbinate e referente per il progetto di Terza Missione –. Momento clou è stato il test sulla conoscenza del patrimonio artistico fanese, in particolare l’età romana: un centinaio gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e grande interesse ed è stata anche una bella occasione per illustrare loro il corso di laurea magistrale “Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura”, in partenza in autunno presso la sede fanese dell’ateneo urbinate».

I ragazzi, coordinati dalla professoressa Antonella Fattori, docente di matematica presso il Polo 3 di Fano e referente PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), hanno conseguito ottimi risultati nelle prove e, al termine, ai primi tre posti si sono classificati, nell’ordine, Alessio Bruscia, che ha centrato tutte e 30 le domande in 8 minuti e 35 secondi, e a seguire Pietro Negusanti e Margherita Sani.

Gli studenti hanno vinto dei buoni da 500, 300 e 200 euro sostenuti da BCC Fano e da spendere presso la Coop. Contatto di Fano. Una scelta fatta dalla banca per alimentare il virtuoso connubio tra cultura, arte, formazione e solidarietà.

