La comunità si rafforza tra arte e natura: a Osimo e Castelfidardo prende forma il progetto Novo Educare

Nella sede del gruppo scout “Agesci Osimo 1” la rigenerazione creativa di Silvia Moro; negli spazi della “Fondazione Ferretti” alla Selva di Castelfidardo il bagno di foresta con l’artista Allegra Corbo

OSIMO – Due importanti iniziative culturali hanno arricchito la comunità di Osimo e Castelfidardo, dimostrando il potere rigenerante dell’arte che si ispira alla natura e il valore di un territorio che si riscopre più coeso. Si tratta di due nuovi laboratori artistici promossi dal progetto “Novo Educare – Ambiente educativo per il rinnovamento delle comunità e degli spazi urbani“, che si aggiungono a quelli realizzati dagli artisti del collettivo madrileno Boa Mistura nell’istituto d’istruzione superiore Laeng Meucci. Ideata dall’associazione M.A.C. (Manifestazioni Artistiche Contemporanee), l’iniziativa è sostenuta da “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, e sta tessendo una rete di creatività e collaborazione che sicuramente lascerà il segno.

Uno spettacolo di colori ha preso vita nella sede del gruppo scout Agesci Osimo 1, grazie al laboratorio “Tana Libera Tutti” ideato dall’artista visiva milanese Silvia Moro. Con un approccio “relazionale” è stata trasformata la “tana” dei lupetti in un bosco murale, vibrante e inclusivo. Bambini, genitori e educatori hanno prima indossato divertenti copricapi, divenendo “alieni” che osservano la natura e le sue dinamiche. Poi, attraverso letture evocative e la creazione di stencil ispirati ai pattern naturali, hanno unito le loro diverse abilità creando un’opera collettiva. Il risultato? Un murale che è molto più di un semplice dipinto: è un simbolo della cooperazione. Silvia Moro ha sottolineato l’importanza di questo dialogo: «Tutti, indipendentemente dalle proprie abilità, hanno potuto contribuire all’intervento di restyling artistico e sociale, attraverso strumenti educativi non convenzionali. Un processo di riflessione per una società nuova, pacifica e ispirata alla Natura».

Il progetto “Novo Educare” è proseguito nella Selva di Castelfidardo con l’artista visiva e performer internazionale Allegra Corbo. Il suo workshop “Siamo Foresta” ha offerto ai partecipanti un’esperienza trasformativa di “forest bathing”, un vero e proprio bagno sensoriale nella natura in collaborazione con la Fondazione Ferretti. Giovani, genitori, nonni, insegnanti ed educatori si sono immersi nella selva rigogliosa, scoprendo i complessi meccanismi relazionali della natura, metafora delle dinamiche interpersonali all’interno del gruppo. Questa profonda connessione con l’ambiente ha portato alla creazione di un murale sorprendente, dove elementi naturali stilizzati e colorati hanno preso vita su un vecchio scuolabus all’interno della Selva, utilizzato dalla Fondazione Ferretti come aula paritaria. Un’opera d’arte che celebra la simbiosi, ricordandoci che siamo tutti parte integrante di un grande ecosistema. L’esperienza è stata un potente catalizzatore di socialità, trasformando le diversità iniziali in una collaborazione inedita tra le generazioni e gli educatori. La paura del confronto ha lasciato il posto a una nuova consapevolezza: siamo tutti “coinquilini” di questo pianeta, destinati a superare i conflitti per abbracciare la cooperazione e la crescita collettiva.

Il progetto “Novo Educare” è un esempio di come la cooperazione tra istituzioni, associazioni, artisti, educatori, famiglie e giovani possa infondere nuova energia. Linfa preziosa per una rete sociale che aspira a un futuro di empatia, inclusione e collaborazione. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e alla vasta rete di partner che hanno reso possibile queste straordinarie esperienze: il Comune di Osimo, il Comune di Castelfidardo, l’IIS Laeng-Meucci, l’I.C. Bruno da Osimo, la Fondazione Ferretti, Un Caldo Abbraccio, Movimento Infinito, Olistica Salus e il Gruppo Scout Osimo.

Ma l’avventura non finisce qui: il progetto “Novo Educare” si prepara per un nuovo passo in avanti con un’opera artistica collettiva nella Scuola Santa Lucia di Osimo, sempre con la direzione artistica di PopUp Studio, che vedrà protagonisti gli artisti Allegra Corbo e Raffaele Primitivo.

