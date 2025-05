Chiusa una pizzeria per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza

È il risultato di un’operazione congiunta dei militari della Compagnia di Fabriano con quelli del Nas e del Nil di Ancona. Denunciato inoltre un automobilista in stato di ebbrezza e segnalati 5 assuntori di cocaina e hashish

FABRIANO – Prosegue la campagna di controlli congiunti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ancona. Il focus principale dell’operazione messa in atto nella giornata di martedì è stato la verifica delle condizioni lavorative e dei requisiti igienico sanitari degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che avevano evidenziato possibili irregolarità. Parallelamente, un massiccio dispositivo di controllo del territorio ha affiancato le aliquote di militari specializzati, rastrellando il centro abitato e le frazioni per prevenire e reprimere gli illeciti più diffusi e portare un segnale della grossa attenzione dell’Arma contro ogni episodio di malcostume ed illecito che possa incida negativamente sulla percezione di sicurezza da parte della comunità. Nel corso di un’ispezione ad una pizzeria nell’abitato di Fabriano, i militari hanno rilevato una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la mancata formazione dei lavoratori, in materia di privacy per l’istallazione di telecamere in violazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori, ed in materia sanitaria, per mancanza dei requisiti minimi di igiene dei locali previsti dalle norme. E’ stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore in nero. Per le violazioni riscontrate, è stata quindi comminata la sospensione dell’attività della pizzeria e una sanzione di oltre 25.000 Euro. La titolare del locale è stata segnalata alla Procura della Repubblica.

Nel corso del controllo alla circolazione stradale un 20enne residente nella provincia di Chieti è stato sanzionato, perché trovato alla guida con tasso alcolemico superiore di oltre il doppio la soglia consentita. Parallelamente 5 giovani, sorpresi in possesso di cocaina ed hashish per uso personale, sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Ancona.

Il dispositivo attuato, che ha affiancato la consueta attività di controllo del territorio svolta dall’Arma fabrianese, ha confermato l’importanza di approfondire, anche attraverso il contributo dei reparti specializzati dell’Arma, quei settori della società che impattano sulla salute dei consumatori e sulla sicurezza dei lavoratori oltre che aggredire senza sosta il consumo smisurato di alcol e stupefacenti tra i giovani.

