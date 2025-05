Boccia alla lunga, le Marche ospitano il 20esimo campionato italiano a squadre

Attesi 450 atleti all’appuntamento promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dal Gsd Lubacaria per sabato 24 e domenica 25 maggio

COLLI AL METAURO – L’attesa è finita per gli appassionati della boccia alla lunga: il 20esimo Campionato italiano a squadre di questa affascinante disciplina è alle porte. L’evento si terrà nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio nelle splendide colline dell’entroterra fanese, coinvolgendo i comuni di Colli al Metauro, San Costanzo e Terre Roveresche.

La competizione vedrà sfidarsi ben 37 squadre, per un totale di circa 450 atlete e atleti, che si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie A, B e C. I campioni in carica sono Pontevalle per la categoria C, Sanmartinese Forum Cafè per la categoria B e Monteciccardo per la categoria A.

Quest’anno, un momento storico per la boccia alla lunga italiana e non solo, il Campionato sarà segnato dalla partecipazione di una squadra totalmente al femminile nella categoria C, a testimonianza della crescente inclusione e vitalità di questo sport tradizionale.

L’evento è organizzato con passione e dedizione dalle squadre di Piagge, riunite nella associazione sportiva dilettantistica G.S.D. Lubacaria Piagge A.S.D. sotto l’egida di F.I.G.e.S.T. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Piagge, della Commissione tecnica presieduta da Francesco Boiani e con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Terre Roveresche e del Consiglio regionale delle Marche.

Il programma della due giorni che assegnerà i titoli di Campioni d’Italia prevede per sabato 24 maggio, a partire dalle ore 11,30, la cerimonia di apertura presso la piadineria Dietro le Mura, Terre Roveresche, Piagge (Municipio di Piagge), con il saluto delle autorità e il taglio del nastro. Alle 13 inizio delle gare di qualificazione, che si disputeranno in due manches su percorsi specifici per categoria: per le categorie A e B via Roncaglia, Villanova di Colli al Metauro (percorso B) e strada provinciale 92, località Cerbara, Piagge, Terre Roveresche (percorso A). Per la categoria C strada Vencareto e via Tomba, San Costanzo (percorsi A e B).

In serata, cena aperta a tutti con l’intrattenimento di Dj King presso il Palasport comunale di Piagge, via Giardino, Terre Roveresche.

Domenica 25 maggio alle ore 07,30 ritrovo nella Zona Artigianale di Cerbara (Municipio di Piagge) a Terre Roveresche. Alle 08,30 inizio delle finali per tutte e tre le categorie lungo la strada provinciale 92, località Cerbara, Terre Roveresche, Piagge. Al termine delle gare, si terrà il pranzo finale presso il Palasport comunale di Piagge, cui seguiranno le attese premiazioni.

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui Mauro Sabatini (coordinatore F.I.G.e.S.T. degli sport che rotolano e commissario straordinario per la boccia alla lunga), Valeriano Vitellozzi (vicepresidente vicario F.I.G.e.S.T.), Domenico Carbone (sindaco di San Costanzo), Antonio Sebastianelli (sindaco di Terre Roveresche), Micaela Vitri (consigliera regionale), Stefano Aguzzi (assessore regionale), Anna Chiara Mascarucci (vicesindaca di Colli al Metauro) e Pietro Briganti (sindaco di Colli al Metauro).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it