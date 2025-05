Questura di Pesaro, Baldelli (FdI): “Lavori già pronti per oltre un milione di euro”

PESARO – «Le condizioni in cui versa l’attuale sede della Questura di Pesaro richiedono interventi rapidi e concreti. È un tema che seguo da tempo, sollecitato da amici e operatori della Polizia di Stato, e sul quale si è già intervenuti con determinazione e concretamente: sono pronti lavori di riqualificazione per un milione di euro». Lo dichiara l’on. Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.

«In questi giorni – prosegue Baldelli – si sono diffuse ricostruzioni parziali e non aderenti alla realtà. È dunque doveroso fare chiarezza: l’edificio, gestito dal fondo “i3 Patrimonio Italia”, dispone già di un progetto esecutivo di riqualificazione, completo e già verificato, quindi immediatamente appaltabile. Progetto che, tra l’altro, prevede importanti interventi anche su impianti e infissi. Tuttavia, nel corso della progettazione sono emerse difformità edilizie dell’edificio che rendono necessario un passaggio preliminare di regolarizzazione urbanistica. Il Fondo è già al lavoro per sanare tali difformità nel più breve tempo possibile, così da consentire l’avvio delle opere».

«Accanto al progetto principale – aggiunge il deputato marchigiano – si sta predisponendo, in via d’urgenza e autonomamente rispetto all’intervento da un milione di euro, l’avvio di ulteriori lavori per il ripristino dei controsoffitti oggetto di infiltrazioni e della parte della copertura ammalorata. Una problematica più recente, alla quale si darà una risposta tempestiva. Si tratta di un intervento dal valore stimato in circa 150mila euro, già oggetto di sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati nelle settimane scorse e per il quale sono state attivate tutte le procedure».

«Parliamo di una struttura fondamentale – conclude Baldelli – non solo per la sicurezza della nostra comunità, ma anche per garantire condizioni di lavoro dignitose a donne e uomini che ogni giorno, con dedizione e senso del dovere, indossano l’uniforme dello Stato».

