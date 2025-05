Interessante e seguito convegno nazionale su Iridologia e Medicina integrativa

di VITO PIEPOLI

RICCIONE – Dal 16 al 18 maggio, si è svolto il convegno nazionale dal titolo “Iridocronobiologia, il ritmo della vita”, presso l’Hotel Luna di Riccione.

L’iridologia è lo studio dell’iride per comprendere lo stato di salute di un individuo.

Può essere utile per una serie di motivi, tra cui la valutazione della predisposizione a determinate malattie, la valutazione dello stato energetico e della vitalità del corpo, l’identificazione di eventuali tossine e disequilibri, e la possibilità di individuare tendenze genotipiche e fenotipiche.

Ci sono molti vantaggi per studiare ed approfondire l’iridologia, ne seguono alcuni.

Permette di ottenere una visione più ampia dello stato di salute, comprendendo le tendenze patologiche, le debolezze congenite e la vitalità dell’organismo.

Può aiutare a individuare le predisposizioni genetiche a determinate malattie, consentendo una maggiore attenzione nella prevenzione e nel mantenimento dello stato di salute.

Attraverso l’iride, si può valutare lo stato energetico dell’individuo, individuando eventuali blocchi energetici o squilibri che possono influenzare la salute.

L’iridologia può aiutare a individuare eventuali sovraccarichi tossici nell’organismo, permettendo di adottare misure di supporto per l’eliminazione delle tossine.

Inoltre si integra con un approccio olistico alla salute, considerando l’interazione tra corpo, mente e spirito nell’ambito della salute.

Può essere utilizzata come strumento di prevenzione, consentendo di identificare i primi segnali di squilibrio e di intervenire tempestivamente.

È importante notare che l’iridologia non è una disciplina riconosciuta dalla medicina convenzionale, ma può essere utilizzata come strumento complementare per approfondire la conoscenza del proprio corpo e dello stato di salute.

Questo è il motivo per cui ASSIRI, l’Associazione Iridologica Italiana e Medicine Funzionali Integrate, (https://www.assiri.it/) presieduta dal dott. Angelo Aurelio Santorelli (nella foto), da padre dott. Emilio Ratti (presidente onorario) e dal dott. Giuseppe Tagliente (vicepresidente) ha organizzato il convegno.

Il presidente dottor Angelo Aurelio Santorelli è medico chirurgo specializzato in Otoringolatria e Gastroenterologia. Iridologo esperto in Medicine Funzionali Integrate, professore incaricato della Facoltà Olistica della Università Popolare di Milano e responsabile del Dipartimento di Patologia Craniale.

La cronobiologia, dal greco chrónos ‘tempo’ e da biologia ‘studio della vita’, è una branca della biologia che studia i fenomeni periodici (ciclici) negli organismi viventi e il loro adattamento ai relativi ritmi solare e lunare. Questi cicli sono noti come ritmi biologici che si ripetono ogni circa 24 ore, influenzando la maggior parte delle funzioni corporee, come il sonno, la temperatura, la pressione sanguigna, il metabolismo, la secrezione ormonale e altre funzioni. Sono regolati da un “orologio biologico” interno che si sincronizza con il ciclo luce-buio della Terra.

Ricordiamo che l’associazione ASSIRI è presente da 35 anni in Italia, ed è diventata il punto di riferimento culturale e professionale di medici, naturopati, erboristi, farmacisti ed in genere operatori del benessere.

In tutti questi anni di attività molti risultano gli iscritti, vantando la presenza dei migliori relatori internazionali nel campo dell’Iridologia e della Medicina Naturale.

I temi trattati sono stati: Iridocronobiologia, il ritmo della vita (dott. Angelo Santorelli), La bilancia cronobiologica degli organi in pieno e in vuoto di energia (dott.ssa Gemma D’Angelo), L’orologio epigenetico (Dott. Andrea Pensotti), Bioritmi in Endocrinologia, Asse dello stress, Gemmoterapia e Fitoterapia (Dott.ri Francesco e Rosario Galeano), Bioritmi in Rinologia (Dott. Giampaolo Pisano), Info Magnetismo e patologie oculari (Dott. Stefano Calamita), Le alterazioni del ritmo biologico dall’uso inadeguato degli apparecchi tecnologici (Dott.ssa Francesca Grande), Micologia medica in chiave PNEI (Dott. Walter Ardigò), Cronobiologia e Sistema Immunitario (Dott. Mauro Mantovani), Ritmi fisiopatologici delle cellule ematiche e stress ossidativo (Dott.ssa Giulia Tolomelli), Guarire l’inguaribile (HP Jerzy Dzieba), Iride, Retina e percezione (Dott. Mauro Di Pilato), Iridologia e casi clinici (dott. Angelo Santorelli) e infine Iridosclerologia e casi clinici (Dott. Giuseppe Tagliente).

ASSIRI ha come finalità lo studio, la ricerca, l’aggiornamento e la diffusione corretta dell’Iridologia e delle Medicine Funzionali Integrate, in modo che possa contribuire attivamente alla

ricerca ed al mantenimento dello stato di salute dell’individuo, promuovendo una collaborazione con la medicina tradizionale.

La Medicina Integrativa è un approccio all’assistenza medica che riconosce il beneficio di combinare terapie convenzionali standard come farmaci e chirurgia, con terapie complementari che hanno dimostrato di essere sicure ed efficaci. La medicina integrativa cerca di affrontare i fattori fisici, emotivi, sociali, spirituali e ambientali che possono influenzare la salute e il benessere di una persona. (Fonte National Cancer Istitute – USA).

La salute integrativa è la ricerca della salute e del benessere personale in primo luogo, affrontando la malattia, con il supporto di un team sanitario dedicato a tutti gli approcci comprovati: medicina convenzionale, medicina complementare e alternativa, alimentazione, stile di vita e cura di sé.

Pertanto, la salute integrativa ridefinisce la relazione tra il professionista e il paziente concentrandosi sulla persona nel suo complesso e sull’intera comunità. È informata da prove scientifiche e si avvale di tutti gli approcci preventivi, terapeutici e di stile di vita appropriati.

