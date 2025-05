Grande successo a Mondolfo per il Consiglio comunale dei Bambini

MONDOLFO – Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Mondolfo, l’atteso Consiglio dei Bambini, evento conclusivo del progetto scolastico per l’anno 2024/2025 promosso dall’Amministrazione Barbieri in collaborazione con gli istituti comprensivi “Fermi” e “Faà di Bruno” di Mondolfo e Marotta.

Un momento emozionante e partecipato, che ha visto la presenza di numerosi genitori, insegnanti, amministratori e naturalmente dei veri protagonisti: i bambini delle classi quinte delle scuole primarie “Moretti”, “Campus”, “Raffaello” e “Fantini”.

Accolti dal sindaco Nicola Barbieri, dalla consigliera comunale con delega al progetto Agnese Fuligni, nonché da assessori e consiglieri comunali, i piccoli consiglieri hanno avuto l’opportunità di sedere nei banchi del Consiglio e vivere in prima persona un’esperienza istituzionale autentica.

Il tema di questa edizione, “Conosciamo il nostro territorio”, è stato accolto con entusiasmo dagli alunni e dalle insegnanti referenti, dando vita a un percorso didattico ricco e coinvolgente. Il progetto ha preso il via a inizio anno scolastico con un primo incontro introduttivo, nel quale il sindaco ha presentato l’iniziativa direttamente nelle classi.

Successivamente, ogni quinta ha eletto due rappresentanti – un bambino e una bambina – per un totale di 14 giovani consiglieri: Nicole De Angelis, Nicolò Micci, Serigne Mbaye, Ajana Miqelefi, Deva Chessa, Filippo Bernacchia, Sara Giambartolomei, Diego Astuto, Adele Rossi, Nicolò Palazzesi, Anita Scalini, Federico Volpini, Nicole Di Cintio e Giammarco Vitali, protagonisti assoluti della seduta di ieri. Durante il Consiglio, ciascuno ha condiviso la propria esperienza di candidatura ed elezione, illustrando gli elaborati prodotti in classe con l’aiuto di disegni, presentazioni multimediali e testi scritti.

I temi affrontati sono stati vari e profondamente legati al territorio: la figura di Francesco Di Giorgio Martini, la realizzazione di mosaici e le donne che hanno fatto la storia di Mondolfo, solo per citarne alcuni. Non sono mancate, inoltre, riflessioni e idee per continuare a migliorare la città. L’impegno e la creatività dimostrati dai bambini hanno reso l’incontro un’occasione non solo educativa, ma anche emozionante per l’intera comunità.

“Il Consiglio comunale dei Bambini” – ha dichiarato il sindaco Barbieri – “è un’opportunità preziosa per far sentire i nostri giovani parte attiva della vita civica e per avvicinarli alle istituzioni. Ringraziamo di cuore le dirigenti scolastiche, le insegnanti e tutti i bambini che hanno partecipato con passione ed entusiasmo”.

Il progetto, ormai appuntamento fisso nel calendario scolastico e civico di Mondolfo, si conferma uno strumento fondamentale per educare alla cittadinanza attiva e alla conoscenza del proprio territorio. Un seme di partecipazione che, anno dopo anno, continua a dare ottimi frutti.

