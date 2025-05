Inaugurata ad Ancona la straordinaria mostra tattile organizzata dall’associazione “Uomini delle navi” e dal Museo Omero / VIDEO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Presso il Foyer dell’Auditorium della Mole Vanvitelliana, è stata inaugurata una mostra molto originale su “Barche e Navi – Forme, Strutture, Materiali- un percorso multisensoriale”, organizzata dall’Associazione Culturale “Uomini delle Navi” e dal Museo tattile statale “OMERO”.

L’inaugurazione, presentata da Alberto Monachesi, nell’ambito della manifestazione Tipicità in blu 2025, ha visto la partecipazione dell’Assessore comunale ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, del Presidente del Museo Omero professor Aldo Grassini, degli Ingegneri Gissi e Frascione dell’Associazione “Uomini delle Navi” e della dottoressa Alessia Federici, Immage & communication specialist di CRN-Gruppo Ferretti, società che ha collaborato alla realizzazione della Mostra.

A questo punto sorge una domanda: che cosa rende così eccezionale questa mostra che, peraltro, come hanno tenuto a precisare gli ingegneri Gissi e Frascione, è solo un’anteprima della mostra, per la quale si lavora da almeno un anno? La risposta è l’allestimento di un percorso esperienziale in grado di impattare sul visitatore a livello sensoriale, utilizzando anche tecnologie multimediali e interattive. In piena rispondenza con gli obiettivi del museo, la mostra è tattile, nel senso che sono presentati anche alcuni disegni tecnici stampati in rilievo e tutti gli oggetti esposti sono toccabili e descritti dalle didascalie anche in caratteri Braille.

Come ha evidenziato Aldo Grassini, la funzione tattile può essere sviluppata da tutti i visitatori per cogliere la complessità tecnica e la bellezza delle navi. Frascione ha aggiunto che la mostra, una volta ultimata, dovrà consentire di sviluppare altre funzioni sensoriali, come l’udito, presentando, per esempio, la registrazione di alcune importanti sequenze della navigazione, come il rumore dei motori o il fruscio dell’acqua, piuttosto che i messaggi del Comandante della nave nell’esercizio del suo ruolo di comando.

La mostra è stata resa possibile dalla collaborazione offerta da vari enti, come la Fincantieri, l’Istituto d’Istruzione Superiore Volterra-Elia, la Cooperativa Motopescherecci, la Società Rimorchiatori e il cantiere di megayacht CRN, già nominato. Grazie a queste sinergie, gli Uomini delle Navi, con l’inventiva che da sempre li caratterizza e il Museo Omero, hanno realizzato un prodotto unico, che merita tutto il nostro apprezzamento.

L’iniziativa ha richiamato un numeroso pubblico, mosso dalla curiosità di comprendere bene cosa significasse trovarsi di fronte ad un percorso multisensoriale, in un’attività, come quella della costruzione navale, che richiede numerose professionalità specifiche.

La mostra è un omaggio alla Città di Ancona, al suo Passato e soprattutto al Futuro, peraltro già iniziato, come ha sottolineato Alessia Federici evidenziando l’obiettivo di CRN di rispondere alle molte richieste del mercato realizzando navi tecnologicamente avanzate, sicure ed efficienti, unendo la competenza industriale alla competenza e sapienza artigianale che caratterizzano da sempre il cantiere CRN.

Frascione ha sottolineato che la Fincantieri di Ancona ha ordinativi di lavoro fino all’anno 2033 e si è augurato che la Città Dorica possa dotarsi, prima o poi, di un Museo del Mare, riconoscimento questo che ben si addice alla vocazione marinara della città.

La Mostra sarà visitabile fino al giorno 22 maggio, rispettando l’orario solo pomeridiano 16.00- 19.00.

