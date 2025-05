Dieci anni in Regione, Bora: “Sempre dalla parte dei territori e dei cittadini”

“Sono a disposizione per contribuire a mandare a casa il centrodestra”

ANCONA – Dieci anni di battaglie, dieci anni di impegno, dieci anni di passione per il territorio marchigiano. Questo, e molto altro, dal 2015 a oggi contraddistingue l’azione politica di Manuela Bora, attuale consigliera regionale del Partito Democratico che nella mattinata di lunedì 19 maggio ha presentato – presso la Casa delle Culture di Ancona – un bilancio delle proprie attività, prima nel ruolo di assessora regionale dal 2015 al 2020, e poi da consigliera di opposizione alla Giunta di centrodestra attualmente al governo delle Marche.

“Per me non si tratta di un semplice cammino politico, ma anche e soprattutto di un cammino umano”, ha spiegato Bora mettendo in evidenza come dal 2015 al 2020 – da assessora regionale più giovane d’Italia – abbia “messo in campo cinque anni di scelte vere, con oltre 100 bandi a sostegno delle imprese, senza dimenticare le misure intraprese per tutelare il nostro tessuto produttivo”.

Politica è sinonimo di responsabilità e scelte per la consigliera regionale dem che da oppositrice alla Giunta Acquaroli è sempre stata un punto di riferimento per tanti cittadini, famiglie ed associazioni del territorio.

Una politica sempre accanto ai territori e in ascolto delle loro esigenze: da assessora regionale nelle terre colpite dal sisma, ma anche in campo europeo con un importante incarico come quello di Ambasciatrice del Patto dei Sindaci in tema di clima e resilienza. Un’esperienza significativa che ha permesso di portare nelle Marche numerose risorse europee.

Bora ha inoltre lanciato il proprio sito internet: su www.manuelabora.it è infatti disponibile una rendicontazione dettagliata del percorso politico e umano che illustra i suoi dieci anni di impegno e dedizione. “Lo ritengo un atto doveroso, un atto di rispetto verso il Partito Democratico e la sua comunità, per tutti coloro che – pur non ricoprendo incarichi ufficiali – hanno continuato a metterci anima e cuore, a iniziare dagli iscritti, dai militanti e dai circoli. Invierò questo report a tutti i membri dell’assemblea regionale e direzione regionale del PD, partito al quale sono orgogliosa di essere iscritta”.

La consigliera regionale ha già ben chiara la prossima sfida, quella delle elezioni regionali in programma in autunno: “Sono stati dieci anni incredibili, in cui abbiamo fatto tante belle cose insieme.

Ora si apre una nuova fase: da oggi fino a settembre si corre, tutti insieme, per riportare il centrosinistra al governo delle Marche. Io sono pronta a mettermi ancora una volta a disposizione del Partito Democratico, offrendo esperienza e come sempre la mia faccia. Il mio sostegno al candidato presidente del centrosinistra Matteo Ricci è leale e totale”, ha concluso la consigliera regionale del Partito Democratico.

