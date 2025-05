Installata al Lido di Fano la Panchina gialla contro il bullismo

“Un luogo per sedersi ed ascoltare l’altro”

FANO – Un simbolo forte e ben visibile, come il suo colore: la ‘Panchina gialla contro il bullismo’ da ieri pomeriggio accoglie al Lido fanesi e visitatori, grandi e piccoli, lanciando un messaggio chiaro contro ogni forma di prevaricazione e violenza. La panchina, sostenuta dalla Città delle bambine e dei bambini, è stata realizzata dagli alunni della scuola Gentile e posizionata in via Simonetti, davanti al circolo nautico Vivani. Oggi, al taglio del nastro, erano presenti il sindaco Luca Serfilippi, il vicesindaco e assessore alla Città delle bambine e dei bambini Loretta Manocchi e l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maria Laura Maghernino. A fare da allegra (e molto partecipe) cornice, gli alunni della scuola, tutti con una t-shirt gialla con scritto “Sopra la panca l’amicizia campa, sotto la panca il bullismo crepa”.

“Vedere così tanti bimbi, tutti uniti nel ribadire il proprio ‘No!’ al bullismo è davvero emozionante – ha detto il sindaco – Questa panchina è un segno marcato, che resterà ben impresso nella coscienza cittadina di oggi e di domani. Il mio grazie, a nome di tutta l’Amministrazione, va ai docenti, alla dirigente scolastica, ai bimbi e a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione”.

“Le nostre piccole e i nostri piccoli sono in realtà grandi, anzi grandiosi – ha commentato il vicesindaco Loretta Manocchi, assessore alla Città delle bambine e dei bambini che ha sostenuto l’opera – Negli incontri di preparazione a questo momento hanno dimostrato di aver colto tutto il senso e la sensibilità dell’iniziativa, cosa che ci ha fatto enorme piacere. Quello di oggi è il punto di arrivo di un percorso iniziato il 7 febbraio scorso, Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ma al tempo stesso è anche il primo passo verso un futuro più attento e consapevole”.

“I progetti portati avanti dai Servizi educativi sulla tematica del bullismo hanno riguardato sia i ragazzi delle superiori sia gli alunni delle primarie – ha aggiunto l’assessore Maghernino – Anche l’evento di oggi, tra l’altro, rientrerà tra quelli raccolti dal sito stopbullismo.comune.fano.pu.it, che abbiamo realizzato appositamente per dare maggiore visibilità alle varie iniziative delle scuole”. Emozionata, oltre che soddisfatta del lavoro dei bimbi, la dirigente dell’istituto Lucia Di Stefano: “La problematica è stata affrontata con grande impegno dagli alunni e dagli insegnanti – ha detto – La perfetta riuscita della giornata odierna dimostra tutta la bontà del loro percorso, supportato dal Comune e coordinato dalla docente Marilena Ricciardi che ringrazio”.

Coinvolgente e animato l’intervento di Gino Fanelli, presidente della onlus ‘Helpis’ che ha inventato e da anni promuove le panchine gialle sul territorio nazionale: quella di Fano è la 134esima in Italia. “Il bullismo non esiste da oggi, c’è sempre stato – le sue parole – Ciò che i genitori e i formatori possono fare è ascoltare e chiedere ‘Come stai?’, ‘Come va?’. Ecco, la panchina è il luogo simbolo dove fermarsi, sedersi e ascoltare chi ci sta davanti”. Presente all’evento anche il questore Francesca Montereali: “Tenere dentro sofferenze e ingiustizie non fa bene e non va bene: è giusto, invece, riferire queste cose ai più grandi, che siano i genitori a casa o gli insegnanti a scuola. Questo non significa fare la spia, ma informare chi ha la possibilità di fare qualcosa: intervenire presto è decisivo, per chi subisce questi episodi ma anche per chi li compie. Tutti, infatti, possono sbagliare. L’importante è correggere nel modo giusto. In ambito di bullismo anche il questore ha la possibilità di adottare dei provvedimenti: si tratta di atti preventivi, che non pregiudicheranno il futuro di chi li riceve ma vanno a costituire una sorta di ammonimento, un po’ come il ‘cartellino giallo’ nel calcio”.

