Campo dei Carissimi, a Fano il via ai lavori entro l’estate

FANO – “Con la pubblicazione della manifestazione di interesse, rivolta a tutte le ditte qualificate che vorranno partecipare alla selezione, abbiamo compiuto un importante passo in avanti nel percorso di realizzazione del campo dei Carissimi”. L’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari non nasconde la propria soddisfazione per aver aggiunto un ulteriore tassello al complesso mosaico tecnico-amministrativo che porterà ad avere in via Fanella un nuovo impianto: “Giovedì 8 maggio abbiamo approvato in giunta il Progetto di fattibilità tecnica economica, con cui ieri (16 maggio ndr) abbiamo potuto pubblicare la manifestazione di interesse rivolta alle ditte in possesso dei giusti requisiti”.

“Si tratta – spiega l’assessore – di una sorta di preselezione che si svolgerà contemporaneamente alla stesura del progetto esecutivo che nel frattempo sta portando avanti una ditta emiliana specializzata in impianti sportivi. Giugno sarà il mese clou: il giorno 3 scadrà la manifestazione di interesse e si tirerà una linea sulle ditte ammesse alla selezione, mentre intorno al 15 sarà pronto il progetto esecutivo. Dal 3 giugno a metà mese, in circa due settimane, saranno individuate, in base ai requisiti, le cinque ditte che poi parteciperanno a quella che possiamo definire la gara finale, tecnicamente ‘procedura negoziata’, che premierà l’azienda in grado di garantire il maggior ribasso”. “L’obiettivo – sottolinea l’assessore – è iniziare i lavori entro fine luglio: si tratta infatti di un lavoro di movimento terra da portare avanti con il bel tempo”.

“Avevamo assunto questo impegno in campagna elettorale e a meno di un anno dal nostro insediamento sta per essere realizzato – conclude Ilari – Approvare il Progetto di fattibilità a inizio maggio, pubblicare la manifestazione dopo una settimana, portare avanti il progetto esecutivo e poter seriamente puntare ad individuare la ditta vincitrice entro fine giugno non era affatto scontato. Per questo ringrazio di cuore tutti gli uffici che si sono adoperati in una situazione di grande pressione, anche per via di altre incombenze come la stesura degli accordi quadro per i fondi Pnrr. Il grazie mio e dell’Amministrazione va a loro e agli altri enti coinvolti, che si sono mostrati molto attenti e vicini alla realtà fanese: Provincia, Regione, Coni, Lega nazionale dilettanti e Soprintendenza hanno fornito ciascuno il proprio parere con grande tempestività”.

