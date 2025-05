Gran galà dell’olio 2025, a Fano si apre il sipario

FANO – Fano ospita, anche quest’anno, le migliori produzioni olearie internazionali con una scenografia d’eccellenza: piazza XX Settembre e il Teatro della Fortuna. Domenica 25 maggio, infatti, il Gran Galà dell’Olio 2025 – L’Oro d’Italia e del Mediterraneo, uno tra i più importanti eventi nazionali di settore dedicato all’olio ricavato dalle olive e ai suoi interpreti principali, si svolgerà in parte all’ombra della statua della dea Fortuna e in parte tra i palchi di uno dei più nobili teatri del nostro territorio, il Teatro della Fortuna.

“Con il Gran Galà dell’Olio Fano si conferma città dell’eccellenza, del gusto e dell’accoglienza – spiega il sindaco Luca Serfilippi –. Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento capace di unire qualità del prodotto, cultura del territorio, formazione per le nuove generazioni. Un plauso a tutti gli organizzatori che permettono la riuscita di questa iniziativa. È questa la Fano che vogliamo raccontare e far vivere, ogni giorno, a chi la sceglie”.

“Quando si parla di eccellenze del territorio – spiega l’assessore Alberto Santorelli – non si intendono solo le bellezze naturali o architettoniche ma anche quelle dei prodotti tipici. L’olio extravergine fa senza dubbio parte delle nostre eccellenze, al pari dell’Arco di Augusto o del Teatro della Fortuna, dove non a caso si terrà l’evento. La gastronomia e i prodotti di qualità sono, di per sé, sinonimo di cura e ospitalità: sia per noi che viviamo qui, pensiamo a quando torniamo a casa dal lavoro o andiamo a cena fuori con gli amici, sia per i turisti che scelgono di visitare il territorio”.

Una sola giornata, quest’anno, in cui dalla mattina in piazza XX Settembre, gli ospiti potranno godere di mostre d’arte e artigianato artistico, degustazioni di olio, assaggi di pane ed altri prodotti del territorio, visite guidate ‘sopra e sottoterra’ della città di Fano con la 4° edizione de ‘Il salotto dell’olio – Sapori in piazza’ arricchito, dalle 15 al Teatro della Fortuna, dalla consueta cerimonia di premiazione, clou dell’evento, di produttori e frantoiani che anche in questa campagna olearia hanno saputo raggiungere straordinari risultati.

Altra importante novità di quest’anno, in collaborazione con il Comune di Fano, Fano Città delle bambine e dei bambini e alcune scuole del territorio, è lo spazio dedicato ai più piccoli con L’Olio in Casa: i bambini incontrano l’olio. Domenica 25 maggio, dalle 10 al Teatro della Fortuna, i bambini che, con le scuole, hanno partecipato a questo progetto di educazione alimentare attraverso il quale Olea ha voluto sensibilizzare le famiglie nella scelta dell’olio da utilizzare a tavola e rafforzare nei bambini la competenza per riconoscere un olio di qualità rintracciandone i benefici, riceveranno dagli esperti di Olea, un documento che attesta il livello qualitativo degli oli che hanno presentato. Vista l’importanza del progetto, Olea intende estendere l’iniziativa, con capofila il Comune di Fano, a livello regionale, con il supporto degli enti e le scuole che intenderanno aderire.

“Vedere i bimbi alle prese con un prodotto buono, genuino e antico come l’olio – afferma l’assessore Loretta Manocchi – è un toccasana per gli occhi. L’iniziativa L’Olio In Casa è stata per tutti loro un’occasione di formazione e di condivisione, anche in famiglia, e la giornata di domenica 25 maggio andrà a chiudere il cerchio di un’esperienza che resterà per sempre nel loro cuore. Come Città delle Bambine e dei Bambini siamo stati felicissimi di partecipare e sostenere questa iniziativa”.

Tra le aziende olivicole partecipanti, provenienti da varie regioni italiane, significativa è la rappresentanza delle migliori della Regione Marche, accompagnate da altrettante aziende olivicole provenienti da tutte le regioni olivicole italiane, in particolare dalla Puglia. Partecipa alla manifestazione e alle premiazioni anche una nutrita delegazione di olivicoltori croati, provenienti dall’Istria, che si incontreranno con le aziende italiane, in questa grande festa dell’olio.

“Quello in programma è un evento di cui Olea Aps va molto orgogliosa – osserva Renzo Ceccacci, presidente dell’associazione – perché capace di portare in piazza e mettere a disposizione dei consumatori, quelli più attenti alla qualità e alla salute, gli oli protagonisti dei concorsi che sono il meglio di quello che l’olivicoltura italiana propone. Ci piace che questa iniziativa sia ormai diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale e che con essa si possa divulgare un messaggio sempre più indirizzato alla conoscenza del prodotto e all’importanza delle sue proprietà qualitative, alimentari e salutistiche, contribuendo a promuoverne il consumo presso tutte le famiglie le quali meritano, sulle proprie tavole, prodotti di alto pregio e non di dubbia qualità, composizione o provenienza. Con queste iniziative concorsuali di confronto e anche con il progetto l’Olio in casa, Olea intende arrivare al grande pubblico e anche ai bambini, affinchè, adeguatamente informati possano riuscire, in maniera consapevole, a distinguere oli di scarsa qualità e difettati, da quelli con pregiate caratteristiche organolettiche”.

“Olea Aps è lieta ed orgogliosa – spiega Giorgio Sorcinelli, direttore Olea -di rivedere a Fano l’élite dei produttori italiani e mediterranei di extravergini di qualità, riunita per partecipare alla nuova edizione de ‘Il salotto dell’olio – sapori in piazza’ e ricevere, nel pomeriggio di domenica 25 maggio, i prestigiosi e meritatissimi premi assegnati da Olea della 16° edizione del concorso nazionale “L’oro d’Italia” e dalla 14° edizione del concorso internazionale L’Oro del Mediterraneo. Siamo poi lieti di poter sottolineare che solamente a Fano, domenica 25 maggio, nella splendida vetrina nel cuore della città, tutti avranno la possibilità di conoscere, assaggiare ed acquistare i migliori oli d’Italia e del Mediterraneo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it