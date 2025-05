Una bussola per bandiera, un bel libro di Simone Sibilio

di TIBERIO CRIVELLARO

Un particolare interesse per la raccolta “Una bussola per bandiera – Poesie dopo Gaza” (Di Felice Edizioni) di Simone Sibilio, viene dalla sua traduzione di quella recente della siriana curda Widad Nabi (recensita qui da voi il 29 aprile scorso) “Un continente chiamato corpo”; traduzione eccellente, mi assicurano dall’alto dei cieli.

Chi sono i numi? Non siate curiosi ma credenti. Poi che l’autore è docente li lingua e letteratura araba all’Università Ca’ Foscari nella città Serenissima lagunare. (Anche il sottoscritto è sedotto da questa poesia pensando al grande antico libro dei poeti arabi, il Mu’allaqāt.

Il traduttore ideale resta il poeta, anche “tradendo”. E Sibilio, da squisito traduttore, è qui esordiente come poeta con la raccolta sopra citata. Nel titolo, citando “Poesie dopo Gaza”, l’autore ricorda l’orrore a cui assistiamo, un massacro di civili: donne, bambini, vecchi: la distruzione di Gaza City, ormai rasa al suolo tra cannonate e continui bombardamenti. Ma vedo di non perdere la “bussola”.

Ci si potrebbe chiedere quanto sia possibile ancora fare poesia dopo cotanti orrori: certo che si, occorre farla, anche quando le “pagine (sono) senza gambe/ parole senza ritorno”, poesia civile: la responsabilità poetica nella diaria mondiale dove accade il peggio. In questa raccolta si avverte chiaramente una personalità che tratta la “materia prima” disponendo di una “creazione” originale.

Il titolo sembra evocare il disorientamento ma anche il desiderio di una patria, tema nodale di questi tempi, per coloro i quali chiedono che la Palestina sia uno Stato una volta per sempre, per tutti quelli che combattono, per chi vive costantemente in guerra. Le tante sono le “voci” di dolore presenti nel libro, quelle di Sibilio; di nostalgia e perdita, di denuncia per l’affievolirsi di un’etica per diritti democratici.

Un libro di equilibrio estetico, con immagini dense ma non sovrabbondanti con un libero linguaggio lontano da tentazioni troppo retoriche o “teoretiche” e impreziosito di musicalità. Ma vi è un ammonimento certo per quei coloni israeliani che massacrano per rubare terre. Occhio che difficilmente certe memorie dimenticano: “Le chiavi appese a tralci di ulivo/ le foto di un altare, la strada…i colli e i pozzi, i salici e i frantoi/ le capre nei pascoli…i bambini nella polvere, gli anziani sugli aratri/ il canto che propaga le onde del passato/…la cenere e il sudore…/ il cavallo abbandonato a far compagnia alla casa/ le contadine in coro ad addestrare il lutto/ i miliziani in raduno presso l’acquedotto/ lo scavo nella terra…la schiena ormai ricurva…/ il porto illuminato e i pescherecci vigili/ i letti ancora caldo tra i petali di maggiio. // I vecchi moriranno: è certo./ Ma i giovani non dimenticheranno.” E coloro che più ricorderanno saranno i bambini che hanno visto i loro amici sparati o saltati in aria, le giovani madri morte e i loro padri uccisi, le nonne e i nonni morti. Perché violenza e morte possono portare violenza e morte. Occhio, occidente accecato dai poteri!

SIMONE SIBILIO

UNA BUSSOLA PER BANDIERA – Poesie dopo Gaza

Di Felice Edizioni

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it