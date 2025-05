Accoltella un connazionale nel corso di una lite, arrestato dai Carabinieri

La vittima, colpita al volto e all’addome, è stata sottoposta d’urgenza ad un intervento chirurgico

FABRIANO – Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno arrestato, per tentato omicidio, un 20enne tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Intorno alla mezzanotte, durante una lite avuta in strada, in via Stelluti Scala nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano, con un connazionale 30enne residente a Sassoferrato, l’uomo -per motivi in corso di accertamento- avrebbe colpito al volto e all’addome il contendente con un coltello da cucina, abbandonando poi l’arma bianca sotto un cassonetto per la raccolta degli indumenti usati, dove è stata rinvenuta.

A seguito dell’accoltellamento, la vittima è riuscita a raggiungere autonomamente il pronto soccorso del vicino Ospedale; da qui è partita la segnalazione ai Carabinieri che, raccolta una prima descrizione dell’autore dell’aggressione, si sono posti immediatamente alle sue ricerche.

L’uomo poco dopo è stato rintracciato dai militari dell’Arma mentre stazionava ancora nei pressi del luogo dove è avvenuto il ferimento, come testimoniato dalla presenza di vistose macchie ematiche sull’asfalto.

La vittima è stata immediatamente sottoposta ad un intervento chirurgico ed attualmente è ricoverata all’ospedale di Fabriano, in prognosi riservata. Non verserebbe in pericolo di vita.

L’arrestato, completati i primi accertamenti, è stato quindi tradotto presso il carcere di Montacuto.

Si precisa che la persona arrestata è da intendersi come sottoposta ad indagini preliminari e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it